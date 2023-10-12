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Пенсіонери відновлюватимуть виплати за відеозв’язком: деталі новації

12 жовтня 2023 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — українці відновлюватимуть виплати по відеорозмові з ПФУ
Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пропонують чергову новацію — проведення ідентифікації особи одержувача виплат за допомогою відеоконференцзв’язку. Відповідний проєкт чекає громадське обговорення.

Проєкт опублікувала Федерація профспілок України (ФПУ).

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Детальніше про новацію ПФУ

Як зазначається, запровадження такої можливості ідентифікації особи закріплено у постанові уряду від 4 серпня 2023 року № 806. Згідно з нею, відновлення пенсій можливе за заявами через портал ПФУ у режимі відеоконференцзв’язку. Така необхідність викликана тим, що багато пенсіонерів могли втратити виплати, адже дехто перебуває за кордоном, а дехто фізично не може потрапити у відділення ПФУ.

Проєкт встановлює, що заяви та інші звернення з приводу проведення відеоідентифікації мають подаватися через портал ПФУ шляхом заповнення відповідної електронної форми та засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри. Окрім заяви можна додавати ідентифікаційні документи. 

Сама відеоідентифікація буде здійснюватися у погоджені заздалегідь із одержувачем час та спосіб її проведення, зокрема у телефонному режимі.

Список месенджерів, якими можна скористатися для відеоідентифікації,  оприлюднять на офіційному сайті ПФУ.

На проведення відеоідентифікації відводиться 30 календарних днів, проте не раніше 10 робочих днів з дня подачі заяви.

Під час відеорозмови уповноважений працівник має зафіксувати:

  • особу, відеоідентифікація якої відбувається;
  • особу з ідентифікаційним документом.

Тривалість — близько 20 хвилин.

Якщо будуть виявлені ознаки підозрілої поведінки, уповноважений працівник має право поставити додаткові запитання на знання власної інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.

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