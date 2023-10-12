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Пенсионеры будут возобновлять выплаты по видеосвязи: детали новации

12 октября 2023 13:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — украинцы будут возобновлять выплаты по видеоразговору с ПФУ
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предлагают очередное новшество — осуществление идентификации лица получателя выплат с помощью видеоконференцсвязи. Соответствующий проект ждет общественное обсуждение.

Проект опубликовала Федерация профсоюзов Украины (ФПУ).

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Детальнее о новации ПФУ

Как отмечается, введение такой возможности идентификации личности закреплено в постановлении правительства от 4 августа 2023 года № 806. Согласно ему, возобновление пенсий возможно по заявлениям через портал ПФУ в режиме видеоконференцсвязи. Такая необходимость вызвана тем, что многие пенсионеры могли потерять выплаты, ведь некоторые находятся за границей, а некоторые физически не могут попасть в отделение ПФУ.

Проект устанавливает, что заявления и другие обращения о проведении видеоидентификации должны подаваться через портал ПФУ путем заполнения соответствующей электронной формы и средств телефонной связи через определенные контактные центры. Кроме заявления можно добавлять идентификационные документы.

Сама видеоидентификация будет проводиться в заранее согласованное с получателем время и способ ее проведения, в частности в телефонном режиме.

Список мессенджеров, которыми можно воспользоваться для видеоидентификации, будет обнародован на официальном сайте ПФУ.

На проведение видеоидентификации отводится 30 календарных дней, однако не ранее 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Во время видеоразговора уполномоченный работник должен зафиксировать:

  • лицо, видеоидентификация которого происходит;
  • лицо с идентификационным документом.

Продолжительность — около 20 минут.

Если будут выявлены признаки подозрительного поведения, уполномоченный работник имеет право задать дополнительные вопросы на знание собственной информации.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.

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