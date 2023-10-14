Пенсия в 10 тысяч гривен: кто имеет право на такие деньги

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Размер пенсий в Украине колеблется от 2 тысяч гривен до 10 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплат на сегодняшний день получает немалое количество лиц почтенного возраста.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на самые большие пенсии.

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В Пенсионном фонде рассказали, 10,7% пенсионеров в Украине получают пенсию более чем в 10 тысяч гривен. В общей сложности это более одного миллиона человек.

Следовательно, средняя пенсия в Украине на сегодня составляет 5 350 гривен. Она с начала 2023 года выросла на 15,7%. При этом минимальная пенсионная выплата составляет 2520 гривен для тех, кто не работает. Она устанавливается независимо от возраста и стажа.

В общем, по состоянию на 2023 год размер пенсий выглядит следующим образом:

до 2 000 гривен — 63 862 человека, средняя пенсия составляет 1 230 гривен;

от 2 001 до 3 000 гривен — 3,83 миллиона человек, средняя пенсия — 2 619 гривен;

от 3 001 до 4 000 гривен — 2,23 миллиона человек, средняя пенсия — 3 547 гривен;

от 4 001 до 5 000 гривен — 1,57 миллиона человек, средняя пенсия — 4 406,5 гривны;

от 5 001 до 10 000 гривен — 2,44 миллиона человек, средняя пенсия — 6 837,21 гривны;

более 10 000 гривен — 1,12 миллиона человек, средняя пенсия — 14 727 гривен.

Как можно выйти на пенсию раньше

Обычно украинцы уходят на пенсию при достижении 60, 63 или 65 лет. На это влияет наличие страхового стажа:

60 лет — стаж должен быть 30 лет;

63 года — стаж должен быть 20 лет;

65 лет — стаж должен быть 15 лет.

В то же время есть определенные категории лиц, которые могут выйти на пенсию досрочно, то есть до достижения 60 лет.

Льготная пенсия предоставляется людям, работавшим на работе, где вредны или тяжелы условия труда.

предоставляется людям, работавшим на работе, где вредны или тяжелы условия труда. Досрочные пенсии — предусмотрены для граждан с особым статусом: участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц, многодетные матери, матери тяжелобольных детей, матери детей с инвалидностью, граждане, которых сократили или не могут работать из-за состояния здоровья и до достижения пенсионного возраста им осталось не более 1,5 года.

— предусмотрены для граждан с особым статусом: участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц, многодетные матери, матери тяжелобольных детей, матери детей с инвалидностью, граждане, которых сократили или не могут работать из-за состояния здоровья и до достижения пенсионного возраста им осталось не более 1,5 года. Уменьшение пенсионного возраста — такие выплаты получают граждане, ликвидировавшие аварию на ЧАЭС или пострадавшие в результате катастрофы.

Напомним, премьер Денис Шмигаль анонсировал внедрение бальной системы для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, вышедших на пенсию раньше, и тех, кто сделал это недавно.