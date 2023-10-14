Пенсия в 10 тысяч гривен: кто имеет право на такие деньги
Размер пенсий в Украине колеблется от 2 тысяч гривен до 10 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплат на сегодняшний день получает немалое количество лиц почтенного возраста.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на самые большие пенсии.
Сколько получают украинские пенсионеры
В Пенсионном фонде рассказали, 10,7% пенсионеров в Украине получают пенсию более чем в 10 тысяч гривен. В общей сложности это более одного миллиона человек.
Следовательно, средняя пенсия в Украине на сегодня составляет 5 350 гривен. Она с начала 2023 года выросла на 15,7%. При этом минимальная пенсионная выплата составляет 2520 гривен для тех, кто не работает. Она устанавливается независимо от возраста и стажа.
В общем, по состоянию на 2023 год размер пенсий выглядит следующим образом:
- до 2 000 гривен — 63 862 человека, средняя пенсия составляет 1 230 гривен;
- от 2 001 до 3 000 гривен — 3,83 миллиона человек, средняя пенсия — 2 619 гривен;
- от 3 001 до 4 000 гривен — 2,23 миллиона человек, средняя пенсия — 3 547 гривен;
- от 4 001 до 5 000 гривен — 1,57 миллиона человек, средняя пенсия — 4 406,5 гривны;
- от 5 001 до 10 000 гривен — 2,44 миллиона человек, средняя пенсия — 6 837,21 гривны;
- более 10 000 гривен — 1,12 миллиона человек, средняя пенсия — 14 727 гривен.
Как можно выйти на пенсию раньше
Обычно украинцы уходят на пенсию при достижении 60, 63 или 65 лет. На это влияет наличие страхового стажа:
- 60 лет — стаж должен быть 30 лет;
- 63 года — стаж должен быть 20 лет;
- 65 лет — стаж должен быть 15 лет.
В то же время есть определенные категории лиц, которые могут выйти на пенсию досрочно, то есть до достижения 60 лет.
- Льготная пенсия предоставляется людям, работавшим на работе, где вредны или тяжелы условия труда.
- Досрочные пенсии — предусмотрены для граждан с особым статусом: участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц, многодетные матери, матери тяжелобольных детей, матери детей с инвалидностью, граждане, которых сократили или не могут работать из-за состояния здоровья и до достижения пенсионного возраста им осталось не более 1,5 года.
- Уменьшение пенсионного возраста — такие выплаты получают граждане, ликвидировавшие аварию на ЧАЭС или пострадавшие в результате катастрофы.
Напомним, премьер Денис Шмигаль анонсировал внедрение бальной системы для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, вышедших на пенсию раньше, и тех, кто сделал это недавно.
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