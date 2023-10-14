В 2024 году изменится размер социальных выплат: увеличится ли помощь
В следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.
Об этом пишет издание "На пенсии".
Отмечается, что женщины, не работающие или имеющие ФЛП, будут получать декретную помощь в размере 757 гривен.
Выплаты для детей
Также выплаты для детей, которые находятся под опекой или попечительством, будут составлять:
- до 6 лет — 6 407,5 грн, с инвалидностью — 8 970,5 грн;
- от 6 до 18 лет — 7 990 грн, с инвалидностью — 11 186 грн.
Помощь для граждан Украины, которые ухаживают за больными детьми, составит:
- до 6 лет — 5 126 грн;
- от 6 до 18 лет — 6 392 грн.
Выплаты на ребенка, родители которого не выплачивают алименты, будут достигать:
- до 6 лет — 1 281,5 грн;
- от 6 до 18 лет — 1 598 грн.
Для людей с инвалидностью
Люди, которые живут с человеком, имеющим инвалидность I или II группы из-за психического расстройства, будут получать до 2 920 грн в месяц.
Государственная социальная помощь для малообеспеченных семей составит:
- для трудоспособных лиц — 1 362,6 грн;
- для нетрудоспособных лиц или людей с инвалидностью — 2 361 грн.
Такая соцпомощь для детей будет выдана в размере:
- до 6 лет — 3 331,9 грн;
- с 6 до 18 лет — 4 154,8 грн;
- с 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 936,4 грн.
Соцвыплаты людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью:
- I группа — 2 361 грн;
- II группа — 1 888,8 грн;
- III группа — 1 416,6 грн;
Кроме того, опекуны детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет будут получать 1 652,7 грн.
Дополнительная помощь по уходу за лицами с инвалидностью с детства:
- группа I подгруппа А — 4 722 грн;
- группа I подгруппа В — 2 361 грн;
- одинокие люди с группой II или III — 1 770,75 грн.
Социальные выплаты для детей с инвалидностью составят:
- до 6 лет, подгруппа А — 5 163 грн;
- другие дети — 1 281,5 грн;
- от 6 до 18 лет, подгруппа А — 6 392 грн;
- другие дети — 1 598 грн.
Напомним, размер пенсий в Украине колеблется от 2 тысяч гривен до более чем 10 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплат на сегодняшний день получает немалое количество лиц почтенного возраста. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на самые большие пенсии.
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