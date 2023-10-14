В 2024 году изменится размер социальных выплат: увеличится ли помощь

Социальные выплаты для украинцев. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.

Об этом пишет издание "На пенсии".

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Выплаты для детей

Также выплаты для детей, которые находятся под опекой или попечительством, будут составлять:

до 6 лет — 6 407,5 грн, с инвалидностью — 8 970,5 грн;

от 6 до 18 лет — 7 990 грн, с инвалидностью — 11 186 грн.

Помощь для граждан Украины, которые ухаживают за больными детьми, составит:

до 6 лет — 5 126 грн;

от 6 до 18 лет — 6 392 грн.

Выплаты на ребенка, родители которого не выплачивают алименты, будут достигать:

до 6 лет — 1 281,5 грн;

от 6 до 18 лет — 1 598 грн.

Для людей с инвалидностью

Люди, которые живут с человеком, имеющим инвалидность I или II группы из-за психического расстройства, будут получать до 2 920 грн в месяц.

Государственная социальная помощь для малообеспеченных семей составит:

для трудоспособных лиц — 1 362,6 грн;

для нетрудоспособных лиц или людей с инвалидностью — 2 361 грн.

Такая соцпомощь для детей будет выдана в размере:

до 6 лет — 3 331,9 грн;

с 6 до 18 лет — 4 154,8 грн;

с 18 до 23 лет (при условии обучения) — 3 936,4 грн.

Соцвыплаты людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью:

I группа — 2 361 грн;

II группа — 1 888,8 грн;

III группа — 1 416,6 грн;

Кроме того, опекуны детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет будут получать 1 652,7 грн.

Дополнительная помощь по уходу за лицами с инвалидностью с детства:

группа I подгруппа А — 4 722 грн;

группа I подгруппа В — 2 361 грн;

одинокие люди с группой II или III — 1 770,75 грн.

Социальные выплаты для детей с инвалидностью составят:

до 6 лет, подгруппа А — 5 163 грн;

другие дети — 1 281,5 грн;

от 6 до 18 лет, подгруппа А — 6 392 грн;

другие дети — 1 598 грн.

Напомним, размер пенсий в Украине колеблется от 2 тысяч гривен до более чем 10 тысяч гривен. Наибольшую сумму выплат на сегодняшний день получает немалое количество лиц почтенного возраста. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кто имеет право на самые большие пенсии.