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Пенсіонери мають право на 300 грн доплати: які умови

14 жовтня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — в яких випадках нараховують доплату в 300 грн
Люди пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні пенсіонери можуть отримувати більші виплати приблизно на 15%. Пенсії гарантовано будуть вищі у разі наявності стажу, вищого за страхову норму.

Про це повідомляє видання Thepage.

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Доплата до пенсії у 15%

Як пише видання, українське законодавство передбачає різноманітні доплати та надбавки для людей пенсійного віку. 

Зокрема, громадяни, у яких наявний стаж, що перевищує страхову норму, мають право на додаткові 310 гривень. Відповідне питання прописане у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, виплату у розмірі 20,9 гривні нараховують за кожен рік, відпрацьований більше від необхідного стажу:

  • для чоловіків виплату надають, якщо загальний стаж становить понад 35 років;
  • для жінок — якщо загальний страховий стаж більший за 30 років.

Пенсіонери отримають саме 20,9 грн, оскільки розмір мінімальної виплати для непрацездатних осіб становить 2093 грн.

Виплата не може перевищувати 1% від рівня мінімальної пенсії в країні за віком. Відтак, у разі наявності накопичених 15 років понаднормового стажу, громадянин може розраховувати на доплату у сумі 313,9 грн.

Така доплата надається тим громадянам, які отримують пенсію за вислугу років.

Водночас, тим пенсіонерам, які вирішили продовжувати працювати, доплата за понаднормовий стаж буде перерахована виключно після звільнення з роботи.

Більше про пенсії

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував впровадження бальної системи для розрахунку пенсій. Таким чином, це повинно забезпечити рівні розміри виплат людей, які вийшли на пенсію раніше, і тих, хто зробив це недавно.

Також ми писали, що в Україні чимало літніх людей отримують вищі пенсійні виплати за середні. Йдеться про суму у понад 10 тис. гривень.

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