Пенсии в Украине – в каких случаях начисляют доплату в 300 грн

Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине пенсионеры могут получать большие выплаты примерно на 15%. Пенсии гарантированно будут выше при наличии стажа выше страховой нормы.

Об этом сообщает издание Thepage.

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Как пишет издание, украинское законодательство предусматривает всевозможные доплаты и надбавки для людей пенсионного возраста.

В частности, граждане, имеющие стаж, превышающий страховую норму, имеют право на дополнительные 310 гривен. Соответствующий вопрос прописан в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, выплату в размере 20,9 гривны начисляют за каждый год, отработанный больше необходимого стажа:

для мужчин выплату предоставляют, если общий стаж составляет более 35 лет;

для женщин — если общий страховой стаж больше 30 лет.

Пенсионеры получат именно 20,9 грн, поскольку размер минимальной выплаты для нетрудоспособных лиц составляет 2093 грн.

Выплата не может превышать 1% уровня минимальной пенсии в стране по возрасту. Следовательно, при наличии накопленных 15 лет сверхурочного стажа, гражданин может рассчитывать на доплату в сумме 313,9 грн.

Такая доплата предоставляется гражданам, которые получают пенсию за выслугу лет.

В то же время тем пенсионерам, которые решили продолжать работать, доплата за сверхурочный стаж будет пересчитана исключительно после увольнения с работы.

Больше о пенсиях

Напомним, премьер Денис Шмыгаль анонсировал внедрение бальной системы для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, вышедших на пенсию раньше, и тех, кто сделал это недавно.

Также мы писали, что в Украине много пожилых людей получают более высокие пенсионные выплаты за средние. Речь идет о сумме более 10 тыс. гривен.