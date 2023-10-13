Пенсії у вересні — скільки людей отримали мінімум 10 тис. грн

Українські пенсіонери. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні чимало літніх людей отримують вищі пенсійні виплати за середні. Йдеться про суму у понад 10 тис. гривень.

Це випливає з матеріалів Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які суми виплатили пенсіонерам у вересні

За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня, понад одному мільйону українців перерахували щонайменше 10 тисяч гривень. Частка від загальної кількості — 10,7%, оскільки в країні налічується 10,5 мільйона громадян, які мають право на пенсійні виплати.

Як зазначають у фонді, більш ніж половина громадян в країні отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Усі виплати пенсій у вересні 2023 року були наступні:

до 2 тисяч гривень — 63,86 тисячі осіб. Розмір середньої пенсії становить 1,23 тисячі гривень,

від 2 тисяч до 3 тисяч гривень — це 3,83 мільйона громадян, середня пенсія — 2,61 тисячі гривень,

від 3 тисяч до 4 тисяч гривень — 2,23 мільйона громадян, середня пенсія — 3,54 тисячі гривень,

від 4 тисяч до 5 тисяч гривень — 1,57 мільйона українців, середня пенсія — 4,4 тисячі гривні,

від 5 тисяч до 10 тисяч гривень — 2,44 мільйона громадян, середня пенсія — 6,83 тисячі гривні,

понад 10 тисяч гривень — 1,12 мільйона осіб, середня пенсія – 14,72 тисячі гривень.

Джерело: ПФУ

Виплати для пенсіонерів у 2023 році

У ПФУ наводять дані для порівняння: рівень мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам становить 2,5 тисячі гривень. Проте варто зауважити, що навіть попри війну середня пенсія в країні підвищилась протягом 2023 року на 15,7%. Нині її розмір сягає 5,35 тисячі гривень.

З 1 березня влада провела індексацію пенсій, підвищивши розміри мінімальних пенсій, виплати деяким категоріям пенсіонерів.

Проте суми перерахованих пенсій різнились. У когось зросли лише на 100 гривень, а в когось до 1,5 тис. гривень. Перерахунок залежав від початкового рівня виплат: чим він був більший, тим більший був розмір підвищення. Тобто для тих, хто отримував найменше, підвищення було незначне.

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Нагадаємо, окрема категорія військовослужбовців може отримувати пенсії за вислугу років. Експерти пояснили, хто з військових може розраховувати на такі виплати.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.