Пенсии в сентябре – сколько людей получили минимум 10 тыс. грн

Украинские пенсионеры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине много пожилых людей получают более высокие пенсионные выплаты за средние. Речь идет о сумме в более 10 тыс. гривен.

Это следует из материалов Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало октября, более одного миллиона украинцев перечислили не менее 10 тысяч гривен. Доля общего количества — 10,7%, поскольку в стране насчитывается 10,5 миллиона граждан, имеющих право на пенсионные выплаты.

Как отмечают в фонде, более половины граждан в стране получают пенсии до 4 тысяч гривен. Все выплаты пенсий в сентябре 2023 года были следующие:

до 2 тысяч гривен — 63,86 тысячи человек. Размер средней пенсии составляет 1,23 тысячи гривен,

от 2 тысяч до 3 тысяч гривен — это 3,83 миллиона граждан, средняя пенсия — 2,61 тысячи гривен,

от 3 тысяч до 4 тысяч гривен — 2,23 миллиона граждан, средняя пенсия — 3,54 тысячи гривен,

от 4 тысяч до 5 тысяч гривен — 1,57 миллиона украинцев, средняя пенсия — 4,4 тысячи гривны,

от 5 тысяч до 10 тысяч гривен — 2,44 миллиона граждан, средняя пенсия — 6,83 тысячи гривны,

более 10 тысяч гривен — 1,12 миллиона человек, средняя пенсия — 14,72 тысячи гривен.



Источник: ПФУ

Выплаты для пенсионеров в 2023 году

В ПФУ приводят данные для сравнения: уровень минимальной пенсии неработающим пенсионерам составляет 2,5 тысячи гривен. Однако стоит заметить, что даже во время войны средняя пенсия в стране повысилась в течение 2023 года на 15,7%. Сейчас ее размер достигает 5,35 тысячи гривен.

С 1 марта власти провели индексацию пенсий, повысив размеры минимальных пенсий, выплаты некоторым категориям пенсионеров.

Однако суммы перечисленных пенсий разнились. У кого-то выросли всего на 100 гривен, а у кого-то до 1,5 тыс. гривен. Перерасчет зависел от начального уровня выплат: чем он был больше, тем больше был размер повышения. То есть для тех, кто получал меньше, повышение было незначительное.

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Напомним, отдельная категория военнослужащих может получать пенсии за выслугу лет. Эксперты объяснили, кто из военных может рассчитывать на такие выплаты.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.