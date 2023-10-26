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Пенсії за втратою військового-годувальника — які розміри виплат для родин загиблих

26 жовтня 2023 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пенсії за втратою військового-годувальника — які розміри виплат для родин загиблих
Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські родини, які через війну втратили годувальника, що був військовослужбовцем, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Пенсії можуть отримати непрацездатні члени родини, що перебували на його утриманні, а також діти.

Про це повідомляє Pro Гроші

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Зазначається, що дітям нараховуватимуться пенсії незалежно від їхнього перебування на утриманні загиблого військового. Виплати здійснюються, якщо військовослужбовець загинув під час служби або у тримісячний термін після звільнення, внаслідок каліцтва, поранення, контузії або захворювань, отриманих під час служби.

Суми грошових виплат пов'язані з причиною смерті годувальника і залежать від деяких умов:

  • 30% грошового забезпечення годувальника призначається у разі його загибелі внаслідок нещасного випадку, що не пов'язаний з виконанням військових обов'язків;
  • 50% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члена сім’ї (крім батьків, дружини або чоловіка);
  • 70% грошового забезпечення годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї.

Для призначення пенсії після втрати годувальника-військовослужбовця потрібно подати заяву до відповідних органів силових структур, де військовослужбовець проходив службу до дня смерті.

Нагадаємо, що в наступному році в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.

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