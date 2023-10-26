Пенсії за втратою військового-годувальника — які розміри виплат для родин загиблих

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Unsplash

Українські родини, які через війну втратили годувальника, що був військовослужбовцем, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Пенсії можуть отримати непрацездатні члени родини, що перебували на його утриманні, а також діти.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Які пенсії по втраті годувальника-військового

Зазначається, що дітям нараховуватимуться пенсії незалежно від їхнього перебування на утриманні загиблого військового. Виплати здійснюються, якщо військовослужбовець загинув під час служби або у тримісячний термін після звільнення, внаслідок каліцтва, поранення, контузії або захворювань, отриманих під час служби.

Суми грошових виплат пов'язані з причиною смерті годувальника і залежать від деяких умов:

30% грошового забезпечення годувальника призначається у разі його загибелі внаслідок нещасного випадку, що не пов'язаний з виконанням військових обов'язків;

50% грошового забезпечення годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члена сім’ї (крім батьків, дружини або чоловіка);

70% грошового забезпечення годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї.

Для призначення пенсії після втрати годувальника-військовослужбовця потрібно подати заяву до відповідних органів силових структур, де військовослужбовець проходив службу до дня смерті.

Нагадаємо, що в наступному році в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.