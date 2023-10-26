Пенсии по потере военного-кормильца — какие размеры выплат для семей погибших

Мужчина держит деньги в руках. Фото: Unsplash

Украинские семьи, которые в результате потеряли кормильца, бывшего военнослужащим, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Пенсии могут получить находившиеся на его иждивении нетрудоспособные члены семьи, а также дети.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Отмечается, что детям будут начисляться пенсии, независимо от их пребывания на содержании погибшего военного. Выплаты производятся, если военнослужащий погиб во время службы или в трехмесячный срок после увольнения, вследствие увечья, ранения, контузии или заболеваний, полученных во время службы.

Суммы денежных выплат связаны с причиной смерти кормильца и зависят от некоторых условий:

30% денежного довольствия кормильца назначается в случае его гибели вследствие несчастного случая, не связанного с исполнением воинских обязанностей;

50% денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены или мужа);

70% денежного довольствия кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи.

Для назначения пенсии после потери кормильца-военнослужащего нужно подать заявление в соответствующие органы силовых структур, где военнослужащий проходил службу до дня смерти.

Напомним, что в следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.