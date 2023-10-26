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Пенсии по потере военного-кормильца — какие размеры выплат для семей погибших

26 октября 2023 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пенсии по потере военного-кормильца — какие размеры выплат для семей погибших
Мужчина держит деньги в руках. Фото: Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские семьи, которые в результате потеряли кормильца, бывшего военнослужащим, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Пенсии могут получить находившиеся на его иждивении нетрудоспособные члены семьи, а также дети.

Об этом сообщает Pro Гроші

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Отмечается, что детям будут начисляться пенсии, независимо от их пребывания на содержании погибшего военного. Выплаты производятся, если военнослужащий погиб во время службы или в трехмесячный срок после увольнения, вследствие увечья, ранения, контузии или заболеваний, полученных во время службы.

Суммы денежных выплат связаны с причиной смерти кормильца и зависят от некоторых условий:

  • 30% денежного довольствия кормильца назначается в случае его гибели вследствие несчастного случая, не связанного с исполнением воинских обязанностей;
  • 50% денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных члена семьи (кроме родителей, жены или мужа);
  • 70% денежного довольствия кормильца, если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи.

Для назначения пенсии после потери кормильца-военнослужащего нужно подать заявление в соответствующие органы силовых структур, где военнослужащий проходил службу до дня смерти.

Напомним, что в следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.

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