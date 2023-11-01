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Пенсии в ноябре вырастут, но только для этих трех категорий граждан

1 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионеры получат доплаты в ноябре — какие суммы
Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине до конца года масштабного повышения пенсий не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.

Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики Украины.

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Возрастные доплаты для пенсионеров в ноябре

По данным ведомства, в текущем месяце повышение пенсионных выплат состоится для граждан, которым исполнится 70, 75 и 80 лет.

Речь идет о возрастных надбавках. Так, пенсионеры, которые достигнут в ноябре 80-летнего возраста, получат ежемесячную доплату в сумме 570 грн. Граждане, которым исполнится 75 лет, а также те, кому до 80 лет, дадут доплату в 456 грн. Тем, кто отпразднует свое 70-летие, получит доплату в 300 грн. Такую же сумму уже начисляют тем, кому сейчас до 75 лет.

Доплаты к пенсиям от ООН

Еще одна категория граждан может рассчитывать на денежные доплаты к пенсиям от международных организаций. На дополнительную помощь смогут претендовать те, кто будет отвечать трем критериям:

  • официальный размер пенсии ниже 3 тыс. грн;
  • гражданин пенсионного возраста с 1 марта 2023 года не получал пособия от международных организаций или выплат ВПЛ;
  • человек проживает на прифронтовых территориях.

Подавать заявки на выплаты нужно на платформе "єДопомога". Размер доплаты составит разницу между 3 тыс. грн и размером пенсионной выплаты, однако не может быть менее 100 грн. В качестве примера, с пенсией в 2,5 тыс. грн будет 500 грн доплаты.

Как изменятся пенсии в 2024 году

Согласно законопроекту о Государственном бюджете на 2024 год, размер минимальной пенсии должен возрасти с начала января до 2,36 тыс. грн (на 12,8%), размер максимальной — до 23,61 тыс. грн.

Напомним, украинские семьи, которые из-за войны потеряли кормильца, бывшего военнослужащим, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Пенсии могут получить находившиеся на его содержании нетрудоспособные члены семьи, а также дети.

Также мы писали, что в следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.

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