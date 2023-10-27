Індексація та вимоги до стажу — які зміни чекають пенсіонерів у 2024 році

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

У 2024 році очікується посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Також планують переглянути виплати та запровадити нову систему нарахування пенсій.

Про те, які зміни відбудуться наступного року, повідомляють Новини.LIVE.

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Посилення вимог до стажу і пенсійного віку

Наступного року зміняться вимоги до страхового стажу у рамках параметричної пенсійної реформи, започаткованої шість років тому. Відповідно до неї, щороку мають зростати вимоги до стажу, що надає право виходу на пенсію за віком.

Якщо цьогоріч українці могли розраховувати на пенсію у 60 років, які мають щонайменше 30 років стажу, то в 2024 році — на один рік більше. Далі ще більше, і так упродовж до 2028 року:

2025 рік — 32 роки;

2026 рік — 33 роки;

2027 рік — 34 роки;

2028 рік — 35 років.

У разі, якщо громадянину не вистачатиме стажу для виходу на пенсію у 60 років, то зможе на неї розраховувати тільки у 63 роки або 65-ть. 2023-го вимоги до стажу для пенсії у 63 роки — 20-30 років. У 2024-му буде вже 21-31 рік, далі — більше:

2025-й — 22-32 роки;

2026-й — 23-33 роки;

2027-й — 24-34 роки;

2028-й — 25-35 років.

Цьогоріч для виходу на пенсію у 65 років стаж має становити 20 років, наступного підвищать до 21-го. Подальші підвищення призведуть до рівня у 25 років:

2025-й — 22 роки;

2026-й — 23 роки;

2027-й — 24 роки;

2028-й. — 25 років.

Індексація та нова система обрахунку виплат

В уряді заявляють, що законодавство щодо солідарної пенсійної системи має прогалини. Адже там неоднакові підходи до людей, які мають однаковий стаж, але різну зарплату щодо середньої для кожного конкретного року.

Тобто той, хто працював з 1990 по 2000 роки, і той, хто з 2000 по 2020 роки — отримують абсолютно різні пенсії. Хоч люди робили майже однакові внески.

Через це уряд планує для кожного пенсіонера обрахувати співвідношення його особистих внесків до Пенсійного фонду України (ПФУ), які робились під час роботи, до середньої заробітної плати, яка була тоді, коли працювала людина. Залежно від того, яке було співвідношення зарплатні особи під час роботи до середньої зарплати по країні на той час, у пенсію замість нинішніх коефіцієнтів будуть нараховувати бали.

Завдяки введенню балів, пенсії людей, які вийшли на неї давно, підтягнуть до рівня пенсій тих, хто пізніше.

Після того, як старі пенсії підвищать до призначених нещодавно, різниця між сумами під час індексації має скоротитися.

"Індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень", — наголосили в уряді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.