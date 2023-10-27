Индексация и требования к стажу — какие изменения ждут пенсионеров в 2024 году

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2024 году ожидается ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Также планируют пересмотреть выплаты и внедрить новую систему начисления пенсий.

О том, какие изменения произойдут в следующем году, сообщают Новини.LIVE.

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Ужесточение требований к стажу и пенсионному возрасту

В следующем году изменятся требования к страховому стажу в рамках параметрической пенсионной реформы, начатой шесть лет назад. Согласно ей, каждый год должны расти требования к стажу, что дает право выхода на пенсию по возрасту.

Если в этом году украинцы могли рассчитывать на пенсию в 60 лет, имеющих, по меньшей мере, 30 лет стажа, то в 2024 году — на один год больше. Дальше еще больше, и так вплоть до 2028 года:

2025 год — 32 года;

2026 год — 33 года;

2027 год — 34 года;

2028 год — 35 лет.

В случае, если гражданину не будет хватать стажа для выхода на пенсию в 60 лет, то сможет на нее рассчитывать только в 63 или 65 лет. В 2023 году требования к стажу для пенсии в 63 года — 20-30 лет. В 2024-м будет уже 21-31 год, дальше больше:

2025-й — 22-32 года;

2026-й — 23-33 года;

2027-й — 24-34 года;

2028-й — 25-35 лет.

В этом году для выхода на пенсию в 65 лет стаж должен составлять 20 лет, в следующем повысят до 21-го. Последующие повышения приведут к уровню 25 лет:

2025-й — 22 года;

2026-й — 23 года;

2027-й — 24 года;

2028-й — 25 лет.

Индексация и новая система расчета выплат

В правительстве заявляют, что законодательство относительно солидарной пенсионной системы имеет пробелы. Ведь там неодинаковые подходы к людям, имеющим одинаковый стаж, но разную зарплату — относительно средней для каждого конкретного года.

То есть тот, кто работал с 1990 по 2000 годы и тот, кто с 2000 по 2020 годы, получают совершенно разные пенсии. Хотя люди вносили почти одинаковые взносы.

Поэтому правительство планирует для каждого пенсионера рассчитать соотношение его личных взносов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), которые делались во время работы, к средней заработной плате, которая была тогда, когда работал человек. В зависимости от того, каково было соотношение зарплаты лица во время работы к средней зарплате по стране в то время, в пенсию вместо нынешних коэффициентов будут начислять баллы.

Благодаря введению баллов, пенсии людей, вышедших на нее давно, подтянут к уровню пенсий тех, кто позже.

После того, как старые пенсии повысят до назначенных недавно, разница между суммами при индексации должна сократиться.

"Индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен", — подчеркнули в правительстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 января 2024 года власти намерены повысить размер минимальной пенсии. Известно, кто сможет получить больше и как вырастут выплаты.

Также мы писали, что до конца текущего года для некоторых категорий граждан может измениться размер пенсии. А некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.