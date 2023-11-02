Оренда квартир у Польщі — скільки платять українські біженці та як гірко шукають житло

Рієлтор показує дівчині квартиру. Фото: Facebook / Oakestate

Оренда квартир в країнах Євросоюзу, зокрема для українських біженців, вимагає набагато більше, ніж лише фінансову спроможність. Потенційним орендарям часто доводиться шукати житло протягом тривалого періоду, а успіх може залежати від низки факторів, зокрема написання "мотиваційних листів" для власників та довгі черги, щоб оглянути житло.

Про це повідомляє Фокус.

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Скільки українців орендують житло в Польщі

Зазначається, що згідно з опитуванням Gremi Personal в жовтні цьогоріч, в Польщі три чверті українців орендують житло на кошти з власної кишені, без допомоги від держави.

За словами авторів дослідження, збільшення числа українців, які орендують житло, пов'язане переважно з обмеженим рівнем соціальних виплат в Польщі, що змушує мігрантів знаходити роботу, але також дозволяє їм мати окреме житло та належні умови проживання. Однак навіть маючи гроші, знайти житло не так просто, як здається.

Як українці шукають квартиру для оренди

У містах, де є перспектива працевлаштування, знайти житло майже неможливо — часто рієлтори та власники не відповідають кілька днів, допоки не пощастить, що оберуть саме вас серед десятка потенційних жильців і передзвонять. Українцям здавати житло не хочуть, адже бояться, що або обдурять, або не вистачить грошей для оплати.

У маленьких містах пропозицій маже немає, а серед того, що доведеться обирати, може бути житло майже без меблів або "вбите", за яке можна віддати, як повідомляє джерело видання, 2500 злотих або 560 євро на місяць плюс 3800 злотих або 852 євро застави.

"Вбиті" квартири, які теж мають попит. Фото: Фокус

На що варто зважати при оренді житла в Польщі

При оренді житла слід бути дуже уважними, адже власники часто беруть заставу, що рівна вартості мінімум одного або навіть півтора-двох місячних орендних платежів, але нерідко ці кошти не повертають, коли орендар виїжджає.

Укладаючи договір на рік, орендар ризикує втратити заставу або сплатити штраф, якщо вирішить виїхати раніше. У разі співпраці з агентством оренди житла, орендареві можуть стягнути додаткову оплату, що рівна місячній орендній платі, буває навіть часто не вказують, хто конкретно відповідає за оренду — агентство чи власник, тож тут треба бути максимально уважним.

Де дорожчі та дешевші квартири в Польщі

У Варшаві найдорожчі квартири орендуються за 2000-3000 злотих або 450-675 євро за однокімнатну квартиру плюс комунальні послуги, в залежності від району та стану житла.

У Кракові та Катовіце вартість однокімнатних квартир починається від 1600 злотих або 360 євро, а в Любліні, Лодзі та Вроцлаві — від 1300 злотих або 292 євро.

Нагадаємо, що за останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Стало відомо, де найбільше подорожчала нерухомість, а також де не було суттєвого подорожчання житла.