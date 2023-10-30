ТОП-5 дешевих та стильних квартир для оренди у Чернівцях

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: niceguymoversorlando.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Схоже, ринок нерухомості в Україні практично відновився до довоєнного рівня. Наприклад, у Києві ціни на оренду житла повернулися до рівня 2021 року. Водночас у західних регіонах країни, які вважаються безпечнішими, відбулося різке збільшення цін на оренду квартир, і, можливо, ціни вже не знизяться до колишніх рівнів. Тим не менш, навіть на заході країни можна знайти комфортні квартири без "радянської" атмосфери і не виходячи за межі бюджету.

Новини.LIVE представляють ТОП 5 відносно дешевших та стильних квартир на OLX, які можна зняти у Чернівцях.

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Квартира-студія від власника

Найдешевша квартира у нашому списку. Як зазначено в оголошенні, помешкання здає власник. Квартира розташована на другому поверсі. Це акуратна та чиста квартира-студія, що обладнана меблями, кондиціонером, бойлером, пральною машиною та холодильником. В помешканні було проведено косметичний ремонт.

Вартість оренди: 5,4 тис. грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири-студії від власника. Джерело: OLX

Квартира біля парку

Ще одна відносно недорога квартира від власника здається в районі готелю "Черемош" та Жовтневого парку. Помешкання має дві кімнати та кухню-студію. Тут також є варильна панель, духова шафа, мікрохвильова піч, холодильник та пральна машина. Автор оголошення додає, що неподалік розташований парк, торгівельні центри, базар, а також садочоки та школи.

Вартість оренди вказана в доларах: 300 доларів на місяць. Приблизно 11 тис. грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири біля парку. Джерело: OLX

Трикімнатна квартира

Цей варіант для тих хто бажає квартиру побільше. У Чернівцях здають переплановану трикімнатну квартиру з індивідуальним опаленням. Планування помешкання змінено на кухню-студію, а також дві окремі кімнати. У квартирі є меблі, вбудована техніка, джакузі та кондиціонер. Вона також оснащена індивідуальною системою опалення із двоконтурним газовим котлом. Як зазначається в оголошенні, квартира буде доступна з 1 листопада.

Вартість оренди вказана в доларах: 400 доларів на місяць. Приблизно 14,6 тис. грн.

Скриншот оголошення про оренду 3-кімнатної квартири. Джерело: OLX

Квартира з хорошим ремонтом

В будинку на вулиці Рівненській здається в оренду двокімнатна квартира (кухня-студія плюс одна окрема кімната). Як зазначається в оголошенні, в помешканні проведено якісний ремонт. Крім того, квартира обладнана меблями та побутовою технікою, включаючи холодильник, газову плиту, духовку, мікрохвильову піч, посудомийну машину та пральну машину.

У житловому комплексі є охорона зі шлагбаумом та відеокамерами, а також підземний паркінг. Вікна квартири виходять у просторий, доглянутий двір із дитячим майданчиком. Дозволено проживання з домашніми тваринами за умови їхнього гарного виховання.

Вартість оренди вказана в доларах: 400 доларів на місяць. Приблизно 14,6 тис. грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири з хорошим ремонтом. Джерело: OLX

Квартира у новому будинку

Остання в нашому списку квартира розташована у цегляному будинку, що був введений в експлуатацію у 2011 році. Загальна площа квартири складає 72 квадратні метри, включаючи простору кухню-студію площею 26,1 квадратних метра та кімнату з гардеробною площею 21,4 квадратних метра.

Як вказано в оголошенні, квартира має кілька важливих переваг. По-перше, вона розташована у привабливому районі з добре розвиненою інфраструктурою. По-друге, у квартирі великий житловий простір. Крім того, в ній встановлена тепла підлога, що забезпечує додатковий комфорт. Також помешкання оснащене меблями та побутовою технікою.

Усередині житлового комплексу, в якому розташована квартира, діє система безпеки зі шлагбаумом та відеокамерами. Внутрішнє подвір'я комплексу доглянуте і чисте. До того ж з вікон відкривається чудовий краєвид на сади Дослідної станції та панораму міста.

Вартість оренди вказана в доларах: 450 доларів на місяць. Приблизно 16,5 тис. грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири у новому будинку. Джерело: OLX

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