ТОП-5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди у Івано-Франківську

Щаслива пара в квартирі. Фото: pro-dachnikov.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок оренди нерухомості в Україні досі залишається нестабільним. Через російське вторгнення змінилась і структура цін на оренду житла в Україні. Так, столиця України — Київ — більше не є лідером за вартістю оренди квартир. Наразі на першому місці в рейтингу оренди житла знаходяться західні області країни та такі міста, як Львів та Івано-Франківськ. Проте навіть у Івано-Франківську можна знайти затишну квартиру за розумною ціною і у якої не буде цього неповторного "совкового шарму".

Новини.LIVE представляють ТОП-5 відносно дешевших та стильних смарт-квартир на OLX, які можна зняти у Івано-Франківську.

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Квартира в ЖК "Європейський Сіті"

Найдешевша квартира з нашого списку здається в ЖК "Європейський Сіті". Квартира дворівнева. Не першому рівні знаходяться кухня-студія та ванна кімната. На другому рівні розташовані спальня, хол і також ванна кімната.

У приміщенні зроблений сучасний ремонт і встановлено меблі. Також тут є електрочайник, мікрохвильова піч, кавомашина, мультиварка, плита, холодильник, варильна панель, посудомийна машина, супутникове ТБ, Wi-Fi, панорамні вікна, підігрів підлоги, та кондиціонер.

Вартість оренди: 9 000 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири в ЖК "Європейський Сіті". Джерело: OLX

Студія на Набережній

Наступна квартира у нашому ТОПі знаходиться у мікрорайоні Набережна. Це однокімнатна квартира-студія. Як зазначає автор оголошення, у квартирі якісні меблі, включаючи глибоку шафу та ортопедичний матрац розміром 200х160 см. Також тут є зручний комп'ютерний стіл та щільні штори з блекаут ефектом для регулювання освітлення. Квартира також оснащена мікрохвильовою піччю, пилососом та кріслом.

Зручне розташування квартири дозволяє дістатися озера або стометрівки всього за 10-15 хвилин пішки. Поруч із квартирою знаходяться магазин ATБ та автобусна зупинка, всього 1-2 хвилини пішки. Вікна квартири виходять у двір. Крім того, неподалік розташована набережна.

Квартира підходить здається для студентів, пар. Можна з домашніми тваринами.

Вартість оренди вказана в доларах: 260 доларів на місяць. Приблизно 9 600 грн.

Скриншот оголошення про оренду студії на Набережній. Джерело: OLX

Квартира в центрі Івано-Франківська

Ще одна затишна квартира знаходиться в центрі Івано-Франківська. Однокімнатна квартира повністю обладнана меблями для комфортного проживання. У квартирі є два санвузли а загальна кількість спальних місць складає чотири.

У квартирі є окрема спальня. Крім того, вітальня та кухня об'єднані в студію. У вітальні знаходиться ліжко, яке може бути використаний як додаткове спальне місце, якщо це необхідно. Також тут є пральна машина, холодильник та варильна панель.

Вартість оренди вказана в доларах: 270 доларів на місяць. Приблизно 9 970 грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири в центрі Івано-Франківська. Джерело: OLX

Квартира в новому ЖК

Ще одна охайна квартира квартира здається в новому житловому комплексі. За словами автора оголошення, тут є всі необхідні меблі та побутова техніка. Особливістю цієї квартири є велика кухня-студія з панорамною лоджією, що створює простору та світлу атмосферу.

Комплекс, в якому розташована квартира, надає має закритий двір з наявністю місць для паркування. Поруч з будинком розташовані продуктові супермаркети, школа та дитячий садок. Також в безпосередній близькості знаходиться транспортна зупинка та зона відпочинку біля річки.

Вартість оренди: 10 000 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири в новому ЖК. Джерело: OLX

Однокімнатна студія в центрі

Остання квартира в нашому ТОПі розташована в самому центрі міста на вулиці Гаркуші, над рестораном "Гранд піцерія". Це світла та затишна однокімнатна мансардна студія, в будинку з ліфтом та приватним двором. Для економії енергії та комфорту у квартирі встановлена система індивідуального електричного опалення. Також тут є пральна машина, варильна панель, плита, холодильник та Wi-Fi.

Вартість оренди: 10 500 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду однокімнатної студії в центрі. Джерело: OLX

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