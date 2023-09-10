ТОП-5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди в Одесі

Новосілля у новій квартирі. Фото: s43635.pcdn.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на ринку нерухомості змінюються щомісяця. Особливо у наші непрості часи. При цьому попит на оренду житла в Україні традиційно перевищує пропозицію практично у всіх великих містах. Згідно зі статистикою, найвища конкуренція за оренду житлових площ спостерігається у Києві, де на кожні 9 тисяч 1-кімнатних квартир надходить понад 220 тисяч запитів. В Одесі ж на кожні 10 тисяч запитів припадає приблизно в десять разів менше оголошень щодо оренди квартир. Втім, зняти в оренду дешеву і не "вбиту" квартиру все ж цілком реально.

Новини.LIVE представляють ТОП 5 дешевших та стильних смарт-квартир на OLX, які можна зняти у в Одесі.

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Квартира в ЖК ARTVILLE

Так, в Одесі здають в оренду стильну квартиру-студію для невеликої родини у ЖК Artville. Автор оголошення зазначає, що квартира готова до першого заселення. Тут є панорамні вікна, кондиціонер та власна газова котельня. Крім того, є генератори на випадок перебоїв із електроенергією.

На території ЖК розташовано бомбосховище з Wi-Fi, генераторами, водою, санвузлами та системою вентиляції для забезпечення безпеки та комфорту. Будівля має монолітні стіни, вогнестійке облицювання та пожежну сигналізацію. Територія ЖК захищена охороною та обладнана відеоспостереженням. Також є зона відпочинку, місця для барбекю, спортивні майданчики та спортзали.

Вартість оренди: 3 500 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири в ЖК ARTVILLE. Джерело: OLX

Квартира недалеко від центру

Також пропонується оренда квартири-студії поряд із Преображенським парком у будинку на вул. Водопровідній. У квартирі проведено новий ремонт, а також вона повністю укомплектована технікою і меблями. Усередині є нова шафа-купе, двоспальний диван та телевізор. Санвузол поєднаний. Плита у квартирі працює на газі.

Для безпеки встановлені якісні броньовані двері. Житло розміщено на закритій території, що охороняється. Для паркування автомобіля є місце у дворі. Слід зазначити, що квартира здається із правом показу два рази на тиждень.

Вартість оренди: 4000 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири недалеко від центру. Джерело: OLX

Квартира з ремонтом

Ще одна квартира, що здається в ЖК Artville. Однокімнатна квартира студійного типу з ремонтом розташована на 5-му поверсі 11-поверхового будинку і має загальну площу 37 квадратних метрів, а також простору засклену та опалювану лоджію.

Усередині квартири виконано ремонт від забудовника. У квартирі встановлений кондиціонер, на підлозі змішане покриття з ламінату та кахельної плитки, також тут є великі панорамні вікна.

Територія житлового комплексу оснащена відеоспостереженням. Є генератори, які можуть забезпечити електроенергією у разі вимкнення світла.

На території комплексу є спортивні зони, місця для відпочинку та барбекю. Квартира пропонується в оренду на тривалий термін. Як приємний бонус: можливе проживання з маленькими тваринами та дітьми.

Вартість оренди: 4500 грн на місяц + комісія агента у розмірі 50% від орендної плати.

Скриншот оголошення про оренду квартири з ремонтом. Джерело: OLX

Квартира-студія

Ще одна смарт-квартира, що здається на тривалий термін. Загальна площа житла — 35 квадратних метрів.

Квартира розташована у двох хвилинах ходьби від центрального пляжу "16 Фонтан". У квартирі виконано "євроремонт" і вона оснащена всім необхідним для комфортного проживання, включаючи Wi-Fi та кондиціонер з режимами тепла та холоду. Квартира повністю мебльована та розташована на цокольному поверсі, оснащеному нормальним вікном.

Автор оголошення оцінює витрати на комунальні послуги приблизно у 1000—1500 гривень. Проживання з тваринами та дітьми в цій квартирі неможливе.

Вартість оренди: 4500 грн на місяц.

Скриншот оголошення про оренду квартири-студії. Джерело: OLX

Смарт-квартира в ЖК Smart City

Ще одну смарт-квартиру студію з однією спальнею пропонують в оренду за адресою: вул. Бочарова, 60 в ЖК Smart City. Квартира розташована на 5-му поверсі (є ліфт), у ній виконано новий ремонт та є все необхідне для комфортного життя, включаючи душову кабіну, нову пральну машину, бойлер, холодильник, витяжку, велику шафу, зручний диван, кондиціонер та оптоволоконний інтернет, що забезпечує безперебійну роботу навіть при відключенні електроенергії.

Квартира призначена для однієї людини або сімейної пари без дітей та тварин.

Вартість оренди: 5000 грн на місяц + комісія агента у розмірі 50% від орендної плати.

Скриншот оголошення про оренду смарт-квартири в ЖК Smart City. Джерело: OLX

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