Только не "совок": ТОП-5 дешевых и стильных смарт-квартир для аренды в Одессе
Цены на рынке недвижимости меняются каждый месяц. Особенно в наши непростые времена. При этом спрос на аренду жилья в Украине традиционно превышает предложение практически во всех крупных городах. Согласно статистике, самая высокая конкуренция за аренду жилых площадей наблюдается в Киеве, где на каждые 9 тысяч 1-комнатных квартир поступает более 220 тысяч запросов. В Одессе же на каждые 10 тысяч запросов приходится примерно в десять раз меньше объявлений по аренде квартир. Впрочем, снять в аренду дешевую и не "убитую" квартиру все же вполне реально.
Новини.LIVE представляют ТОП-5 более дешевых и стильных смарт-квартир на OLX, которые можно снять в Одессе.
Квартира в ЖК ARTVILLE
Так, в Одессе сдают в аренду стильную квартиру-студию для небольшой семьи в ЖК Artville. Автор объявления отмечает, что квартира готова к первому заселению. Здесь есть панорамные окна, кондиционер и собственная газовая котельная. Кроме того, есть генераторы на случай перебоев с электроэнергией.
На территории ЖК расположено бомбоубежище с Wi-Fi, генераторами, водой, санузлами и системой вентиляции для обеспечения безопасности и комфорта. Здание имеет монолитные стены, огнестойкую облицовку и пожарную сигнализацию. Территория ЖК защищена охраной и оборудована видеонаблюдением. Также есть зона отдыха, места для барбекю, спортивные площадки и спортзалы.
Стоимость аренды: 3500 грн в месяц.
Квартира недалеко от центра
Также предлагается аренда квартиры-студии рядом с Преображенским парком в доме по ул. Водопроводная. В квартире проведен новый ремонт, а также она полностью укомплектована техникой и мебелью. Внутри есть новый шкаф-купе, двуспальный диван и телевизор. Санузел совмещен. Плита в квартире работает на газе.
Для безопасности установлены качественные бронированные двери. Жилье находится на охраняемой закрытой территории. Для парковки автомобиля есть место во дворе. Следует отметить, что квартира сдается с правом показа два раза в неделю.
Стоимость аренды: 4000 грн в месяц.
Квартира с ремонтом
Еще одна квартира, сдаваемая в ЖК Artville. Однокомнатная квартира студийного типа с ремонтом находится на 5 этаже 11-этажного дома и имеет общую площадь 37 квадратных метров, а также просторную остекленную и отапливаемую лоджию.
Внутри квартиры выполнен ремонт от застройщика. В квартире установлен кондиционер, на полу смешанное покрытие из ламината и кафельной плитки, также есть большие панорамные окна.
Территория жилого комплекса оснащена видеонаблюдением. Есть генераторы, которые могут обеспечить электроэнергией при выключении света.
На территории комплекса есть спортивные зоны, места отдыха и барбекю. Квартира предлагается в аренду на длительный срок. В качестве приятного бонуса: возможно проживание с маленькими животными и детьми.
Стоимость аренды: 4500 грн в месяц + комиссия агента в размере 50% от арендной платы.
Квартира-студия
Еще одна смарт-квартира, сдающаяся на длительный срок. Общая площадь жилья — 35 квадратных метров.
Квартира находится в двух минутах от центрального пляжа "16 Фонтан". В квартире выполнен "евроремонт" и она оснащена всем необходимым для комфортного проживания, включая Wi-Fi и кондиционер с режимами тепла и холода. Квартира полностью меблирована и находится на цокольном этаже, оснащенном нормальным окном.
Автор объявления оценивает расходы на коммунальные услуги примерно в 1000—1500 гривен. Проживание с животными и детьми в этой квартире невозможно.
Стоимость аренды: 4500 грн в месяц.
Смарт-квартира в ЖК Smart City
Еще одну смарт-квартиру студию с одной спальней предлагают в аренду по адресу: ул. Бочарова, 60 в ЖК Smart City. Квартира находится на 5-м этаже (есть лифт), в ней выполнен новый ремонт, и есть все необходимое для комфортной жизни, включая душевую кабину, новую стиральную машину, бойлер, холодильник, вытяжку, большой шкаф, удобный диван, кондиционер и интернет по оптоволокну, обеспечивающему бесперебойную работу даже при отключении электроэнергии.
Квартира предназначена для одного человека или семейной пары без детей и животных.
Стоимость аренды: 5000 грн в месяц + комиссия агента в размере 50% от арендной платы.
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