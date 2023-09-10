ТОП-5 дешевых и стильных смарт-квартир для аренды в Одессе.

Новоселье в новой квартире. Фото: s43635.pcdn.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на рынке недвижимости меняются каждый месяц. Особенно в наши непростые времена. При этом спрос на аренду жилья в Украине традиционно превышает предложение практически во всех крупных городах. Согласно статистике, самая высокая конкуренция за аренду жилых площадей наблюдается в Киеве, где на каждые 9 тысяч 1-комнатных квартир поступает более 220 тысяч запросов. В Одессе же на каждые 10 тысяч запросов приходится примерно в десять раз меньше объявлений по аренде квартир. Впрочем, снять в аренду дешевую и не "убитую" квартиру все же вполне реально.

Новини.LIVE представляют ТОП-5 более дешевых и стильных смарт-квартир на OLX, которые можно снять в Одессе.

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Квартира в ЖК ARTVILLE

Так, в Одессе сдают в аренду стильную квартиру-студию для небольшой семьи в ЖК Artville. Автор объявления отмечает, что квартира готова к первому заселению. Здесь есть панорамные окна, кондиционер и собственная газовая котельная. Кроме того, есть генераторы на случай перебоев с электроэнергией.

На территории ЖК расположено бомбоубежище с Wi-Fi, генераторами, водой, санузлами и системой вентиляции для обеспечения безопасности и комфорта. Здание имеет монолитные стены, огнестойкую облицовку и пожарную сигнализацию. Территория ЖК защищена охраной и оборудована видеонаблюдением. Также есть зона отдыха, места для барбекю, спортивные площадки и спортзалы.

Стоимость аренды: 3500 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры в ЖК ARTVILLE. Источник: OLX

Квартира недалеко от центра

Также предлагается аренда квартиры-студии рядом с Преображенским парком в доме по ул. Водопроводная. В квартире проведен новый ремонт, а также она полностью укомплектована техникой и мебелью. Внутри есть новый шкаф-купе, двуспальный диван и телевизор. Санузел совмещен. Плита в квартире работает на газе.

Для безопасности установлены качественные бронированные двери. Жилье находится на охраняемой закрытой территории. Для парковки автомобиля есть место во дворе. Следует отметить, что квартира сдается с правом показа два раза в неделю.

Стоимость аренды: 4000 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры недалеко от центра. Источник: OLX

Квартира с ремонтом

Еще одна квартира, сдаваемая в ЖК Artville. Однокомнатная квартира студийного типа с ремонтом находится на 5 этаже 11-этажного дома и имеет общую площадь 37 квадратных метров, а также просторную остекленную и отапливаемую лоджию.

Внутри квартиры выполнен ремонт от застройщика. В квартире установлен кондиционер, на полу смешанное покрытие из ламината и кафельной плитки, также есть большие панорамные окна.

Территория жилого комплекса оснащена видеонаблюдением. Есть генераторы, которые могут обеспечить электроэнергией при выключении света.

На территории комплекса есть спортивные зоны, места отдыха и барбекю. Квартира предлагается в аренду на длительный срок. В качестве приятного бонуса: возможно проживание с маленькими животными и детьми.

Стоимость аренды: 4500 грн в месяц + комиссия агента в размере 50% от арендной платы.

Скриншот объявления об аренде квартиры с ремонтом. Источник: OLX

Квартира-студия

Еще одна смарт-квартира, сдающаяся на длительный срок. Общая площадь жилья — 35 квадратных метров.

Квартира находится в двух минутах от центрального пляжа "16 Фонтан". В квартире выполнен "евроремонт" и она оснащена всем необходимым для комфортного проживания, включая Wi-Fi и кондиционер с режимами тепла и холода. Квартира полностью меблирована и находится на цокольном этаже, оснащенном нормальным окном.

Автор объявления оценивает расходы на коммунальные услуги примерно в 1000—1500 гривен. Проживание с животными и детьми в этой квартире невозможно.

Стоимость аренды: 4500 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры-студии. Источник: OLX

Смарт-квартира в ЖК Smart City

Еще одну смарт-квартиру студию с одной спальней предлагают в аренду по адресу: ул. Бочарова, 60 в ЖК Smart City. Квартира находится на 5-м этаже (есть лифт), в ней выполнен новый ремонт, и есть все необходимое для комфортной жизни, включая душевую кабину, новую стиральную машину, бойлер, холодильник, вытяжку, большой шкаф, удобный диван, кондиционер и интернет по оптоволокну, обеспечивающему бесперебойную работу даже при отключении электроэнергии.

Квартира предназначена для одного человека или семейной пары без детей и животных.

Стоимость аренды: 5000 грн в месяц + комиссия агента в размере 50% от арендной платы.

Скриншот объявления об аренде смарт-квартиры в ЖК Smart City. Источник: OLX

Напомним, мы собрали лучшие варианты аренды посуточной загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить. Кроме того, составили ТОП-10 самых дешевых домов для отдыха под Одессой на OLX. Также мы составили ТОП-5 самых дешевых квартир в Киеве.