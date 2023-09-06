ТОП-5 найдешевших квартир для оренди у Києві

Новосілля у новій квартирі. Фото: squarespace-cdn.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні розпочався новий учбовий рік. І хоча через російське вторгнення деякі учні та студенти і цього року будуть навчатися онлайн, більшість все ж повернеться у рідні аудиторії та кабінети. Повернулись студенти і в Київ, де уже традиційно до їх приїзду орендодавці підняли ціни на оренду квартир. Втім, в столиці все ще можна знайти відносно дешеве житло. Щоправда, його стан не завжди ідеальний, але це все дрібниці.

Новини.LIVE представляють ТОП-5 найдешевших квартир на OLX, які можна зняти у Києві.

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Квартира за ремонт

Найдешевший варіант у нашому списку. Хоча власник поставив ціну на цю квартиру у 1959 гривень, в описі він зазначив, що є можливість знімати її в обмін на будівельно-монтажні роботи. Так, це житло не зовсім доведено до ладу.

Однокімнатна квартира площею 29 квадратних метрів, розташована у приватному секторі мікрорайону Жуляни. Як ми і зазначали, квартира потребує ремонту: наразі вода й туалет знаходяться на вулиці.

Квартира знаходиться неподалік станцій метро "Васильківська" та "Теремки", а до метро "Васильківська" можна доїхати автобусом №78 за 10 хвилин. Як зазначає автор оголошення, комунальні витрати обмежуються електроопаленням за лічильником, що становить близько 400 гривень на місяць. Взимку, додає він, у квартирі тепло.

Ціна оренди: 1 959 грн на місяць (договірна).

Скриншот оголошення про оренду квартири в обмін на ремонт. Джерело: OLX

Квартира на Борщагівці

Ще одна досить дешева квартира, але цього разу з відносно нормальним ремонтом. Автор оголошення пропонує у довгострокову оренду квартиру на Борщагівці, що розташована за адресою вул. Я. Качури 7Б. Це приватний сектор, що знаходиться поблизу вулиці Трублаїні та кінцевої зупинки швидкісного трамвая.

Квартира має загальну площу 34 квадратні метри, з яких 20 квадратних метрів припадають на кімнату, 6 квадратних метрів — на кухню, 5 квадратних метрів — на ванну. Вона знаходиться на третьому поверсі триповерхового приватного будинку та має власний окремий вхід.

Як пише автор, житло повністю мебльоване та обладнане пральною машиною, холодильником, бойлером та іншими необхідними зручностями.

Власник також готовий розглянути можливість придбання більш сучасних меблів, і якщо у вас вже є свої меблі, розглянути варіант з їх перевезенням.

Ціна оренди: 4000 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири на Борщагівці. Джерело: OLX

Смарт-квартира на Троєщині

Від Борщагівки ми плавно перейдемо до Троєщини у нашому списку. Там здають смарт-квартиру площею 25 квадратних метрів, що підходить проживання двох осіб. Квартира-студія обладнана пральною машиною, холодильником, кондиціонером та повністю обладнаною кухнею. Також у помешканні є шафа і два односпальні ліжка, які можна об'єднати в одне.

Квартира розташована в безпосередній близькості від торгового центру "Район". А якщо вас бентежить безпекова ситуація на Троєщині, автор оголошення зазначає, що на території будинку передбачено охорону та відеоспостереження.

Ціна оренди: 4000 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду смарт-квартири на Троєщині. Джерело: OLX

Квартира біля "Харківської"

Трохи дорожча квартира розташована поблизу станцій метро "Харківська" та "Бориспільська". До метро 15 хвилин.

Автор оголошення зазначає, що квартира підходить для проживання не більше трьох осіб. У ній є пральна машина, холодильник, електрочайник, сенсорна панель та кондиціонер Cooper Hunter для підтримки комфортної температури.

Гаряча вода завжди доступна завдяки наявності власного бойлера, а холодна вода, за словами автора оголошення, артезіанська — придатна для пиття і приготування їжі. Також у квартирі є якісне інтернет-підключення, а також закрите паркування з відеоспостереженням.

Ціна оренди: 5500 грн на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири біля "Харківської". Джерело: OLX

Квартира біля "Дарниці"

Остання у нашому списку квартира. Однокімнатна квартира розташована на вулиці Будівельників, 15. Тут є необхідні меблі та побутова техніка, включаючи холодильник та пральну машину. Також доступний інтернет. До станції метро "Дарниця" 20 хвилин пішки.

Слід зазначити, що це житло здається від рієлтора. Комісія агентства становить 50%.

Ціна оренди: 6000 грн на місяць + комісія 50%.

Скриншот оголошення про оренду квартири біля "Дарниці". Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали кращі варіанти подобової оренди заміських будинків в Київській області. А також розповіли, скільки за таке задоволення доведеться заплатити. Крім того, склали ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX.