ТОП-5 самых дешевых квартир для аренды в Киеве

Новоселье в новой квартире. Фото: squarespace-cdn.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине начался новый учебный год. И хотя из-за российского вторжения некоторые ученики и студенты и в этом году будут учиться онлайн, большинство все же вернется в родные аудитории и кабинеты. Вернулись студенты и в Киев, где традиционно к их приезду арендодатели подняли цены на аренду квартир. Впрочем, в столице все еще можно найти относительно дешевое жилье. Правда, его состояние не всегда идеально, но это мелочи.

Новини.LIVE представляют ТОП-5 самых дешевых квартир на OLX, которые можно снять в Киеве.

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Квартира за ремонт

Самый дешевый вариант в нашем списке. Хотя владелец поставил цену на эту квартиру в 1959 гривен, в описании он отметил, что есть возможность снимать ее в обмен на строительно-монтажные работы. Да, это жилье не совсем приведено в порядок.

Однокомнатная квартира площадью 29 квадратных метров расположена в частном секторе микрорайона Жуляны. Как мы и отмечали, квартира нуждается в ремонте: сейчас вода и туалет находятся на улице.

Квартира находится недалеко от станций метро "Васильковская" и "Теремки", а до метро "Васильковская" можно добраться автобусом №78 за 10 минут. Как отмечает автор объявления, коммунальные расходы ограничиваются электроотоплением по счетчику, что составляет около 400 гривен в месяц. Зимой, добавляет он, в квартире тепло.

Цена аренды: 1 959 грн в месяц (договорная).

Скриншот объявления об аренде квартиры в обмен на ремонт. Источник: OLX

Квартира на Борщаговке

Еще одна довольно дешевая квартира, но на этот раз с относительно нормальным ремонтом. Автор объявления предлагает в долгосрочную аренду квартиру на Борщаговке, расположенную по адресу ул. Я. Качуры 7Б. Это частный сектор, расположенный вблизи улицы Трублаини и конечной остановки скоростного трамвая.

Квартира имеет общую площадь 34 квадратных метра, из которых 20 квадратных метров приходятся на комнату, 6 квадратных метров — на кухню, 5 квадратных метров — на ванную. Она находится на третьем этаже трехэтажного частного дома и имеет отдельный вход.

Жилье полностью меблировано и оборудовано стиральной машиной, холодильником, бойлером и другими необходимыми удобствами.

Владелец также готов рассмотреть возможность приобретения более современной мебели, и если у вас уже есть своя мебель, рассмотреть вариант с их перевозкой.

Цена аренды: 4 000 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры на Борщаговке. Источник: OLX

Смарт-квартира на Троещине

От Борщаговки мы плавно перейдем на Троещину в нашем списке. Там сдают смарт-квартиру площадью 25 квадратных метров, что подходит проживание двух человек. Квартира-студия оборудована стиральной машиной, холодильником, кондиционером и полностью оборудованной кухней. Также в доме есть шкаф и две односпальные кровати, которые можно объединить в одну.

Квартира расположена в непосредственной близости от торгового центра "Район". А если вас смущает ситуация с безопасностью на Троещине, автор объявления отмечает, что на территории дома предусмотрена охрана и видеонаблюдение.

Цена аренды: 4 000 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде смарт-квартиры на Троещине. Источник: OLX

Квартира возле "Харьковской"

Несколько более дорогая квартира расположена вблизи станций метро "Харьковская" и "Бориспольская". До метро 15 минут.

Автор объявления отмечает, что квартира подходит для проживания не более трех человек. В ней есть стиральная машина, холодильник, электрочайник, сенсорная панель и кондиционер Cooper Hunter для поддержания комфортной температуры.

Горячая вода всегда доступна благодаря наличию собственного бойлера, а холодная вода, по словам автора объявления, артезианская — пригодна для питья и приготовления пищи. Также в квартире есть качественное интернет-подключение, а также закрытая парковка с видеонаблюдением.

Цена аренды: 5 500 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры возле "Харьковской". Источник: OLX

Квартира возле "Дарницы"

Последняя в нашем списке квартира. Однокомнатная квартира расположена на улице Строителей, 15. Здесь есть необходимая мебель и бытовая техника, включая холодильник и стиральную машину. Также доступен интернет. До станции метро "Дарница" 20 минут пешком.

Следует отметить, что это жилье сдается от риелтора. Комиссия агентства составляет 50%.

Цена аренды: 6 000 грн в месяц + комиссия 50%.

Скриншот объявления об аренде квартиры возле "Дарницы". Источник: OLX

Напомним, мы собрали лучшие варианты аренды посуточной загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить. Кроме того, составили ТОП-10 самых дешевых домов для отдыха под Одессой на OLX.