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Тільки не "совок": ТОП-5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди у Львові

17 вересня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ТОП-5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди у Львові
Новосілля у новій квартирі. Фото: citylifestyle.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Ринок оренди нерухомості в Україні все ще залишається вкрай нестабільним. Російське вторгнення фактично скинуло Київ з лідируючого місця за вартістю оренди квартир. Натомість, першу сходинку в цьому рейтингу посіли західні області та Львів. Втім, навіть в одному із найдорожчих для оренди житла міст України все ж можна придивитись собі якусь затишну і не "совкову" квартиру за помірну ціну.

Новини.LIVE представляють ТОП-5 відносно дешевших та стильних смарт-квартир на OLX, які можна зняти у Львові.

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Квартира-студія в ЖК Parus Smart

Перша в нашому списку — це квартира-студія у новому житловому комплексі Parus Smart на вулиці Трускавецька. Квартира має площу 28 квадратних метрів і розташована на 12 поверсі. В помешканні є індивідуальне опалення та бойлер для гарячої води. Крім того, тут також є телевізор, мікрохвильова піч, холодильник, електрична плита і пральна машина. У квартирі проведено Інтернет. При вході є велика шафа-купе. 

Вартість оренди вказана в доларах: 350 доларів на місяць. Приблизно 12 900 грн.

Оренда квартири студії вул. Трускавецька Жк Parus Smart
Скриншот оголошення про оренду квартири в ЖК Parus Smart. Джерело: OLX

Квартира-студія біля Оперного театру

Ще одна відносно недорога і незанедбана квартира здається на другому поверсі триповерхової будівлі біля Оперного театру (вул. Фурманська). Як зазначає автор оголошення, у квартирі є все необхідне обладнання та побутова техніка: телевізор, холодильник, пральна машина, а також диван та доступ до інтернету (Wi-Fi). Квартира оснащена індивідуальним газовим опаленням.

Вартість оренди: 13 000 грн на місяць.

Оренда 1 кімнатної квартири-студії неподалік Оперного театру у Львові
Скриншот оголошення про оренду квартири біля Оперного театру. Джерело: OLX

Смарт-квартира на вул. Малоголосківській

Трохи дорожче власник оцінює смарт-квартиру у будинку на вулиці Малоголосківській, що в Шевченківському районі Львова. Тут, як зазначено в оголошенні, для довгострокової оренди пропонується світла 1-кімнатна смарт-квартира з компактним плануванням. Автор оголошення пише, що це помешкання найбільше підійде для однієї людини чи пари.

Квартира розташована в затишному та тихому районі зі зручним розташуванням, гарною інфраструктурою та доступною транспортною розв'язкою. Тут передбачено індивідуальне опалення. Також підключено Wi-Fi.

В наявності є вся необхідна побутова техніка: холодильник, духова шафа, плита, пральна машина, електрочайник, пилосос, праска та телевізор.

Вартість оренди: 14 000 грн на місяць.

Оренда смарт-квартири по вул. Малоголосківська
Скриншот оголошення про оренду квартири на вул. Малоголосківській. Джерело: OLX

Квартира у новобудові на вул. Кульпарківській

Ще одна досить охайна і відносно недорога квартира розташована в будинку на вул. Кульпарківській, що у Франківському районі Львова. Поруч ТРЦ Victoria Gardens та ТВК "Південний". Поблизужитла зручна транспортна розв'язка.

Квартира-студія із зонованою спальнею здається в оренду вперше. У спальні є двоспальне ліжко, дві шафи-купе для одягу, комод та балкон. У вітальні є шкіряний розкладний диван, smart TV, кондиціонер та доступ до швидкісного Wi-Fi інтернету. Санвузол суміщений, є ванна та душ. Кухня вмонтована та оснащен всією необхідною побутовою технікою.

Вартість оренди вказана в доларах: 400 доларів на місяць. Приблизно 14 700 грн на місяць.

Оренда 1 кім. квартири,вул. Кульпарківська
Скриншот оголошення про оренду квартири на вул. Кульпарківській. Джерело: OLX

Квартира в ЖК Parus Smart

Останнє і найдорожче помешкання у нашій добірці — це ще одна квартира в ЖК Parus Smart. Згідно з оголошенням, у цій квартирі є все необхідне для комфортного проживання: великий телевізор, двоспальне ліжко, диван, електрична поверхня, бойлер для нагрівання води, чайник, а також просторий холодильник з морозильною камерою і пральна машина. По всій квартирі встановлена система теплої підлоги.

Є велика шафа, що займає всю довжину коридору. Автор зазначає, що, попри компактне планування типу "смарт", квартира має достатньо простору.

Додаткові зручності включають сигналізацію, домофон та інтернет-підключення. Поруч із квартирою розвинена інфраструктура, включаючи супермаркети та ринок.

Вартість оренди: 14 800 грн на місяць.

Здається 1 кімнатна квартира ЖК Парус Смарт
Скриншот оголошення про оренду квартири в ЖК Parus Smart. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали кращі варіанти подобової оренди заміських будинків у Київській області. А також розповіли, скільки за таке задоволення доведеться заплатити. Крім того, склали ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX. Також ми склали ТОП-5 найдешевших квартир для оренди у Києві і розповіли про 5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди в Одесі.

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