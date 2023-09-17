ТОП-5 дешевых и стильных смарт-квартир для аренды во Львове.

Новоселье в новой квартире. Фото: citylifestyle.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок аренды недвижимости в Украине все еще остается крайне нестабильным. Российское вторжение фактически сбросило Киев с лидирующего места по стоимости аренды квартир. Первую строчку в этом рейтинге заняли западные области и Львов. Впрочем, даже в одном из наиболее дорогих для аренды жилья городов Украины все же можно присмотреть какую-то уютную и не "совковую" квартиру за умеренную цену.

Новоини.LIVE представляют ТОП-5 относительно дешевых и стильных смарт-квартир на OLX, которые можно снять во Львове.

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Квартира-студия в ЖК Parus Smart

Первая в нашем списке – это квартира-студия в новом жилом комплексе Parus Smart на улице Трускавецкая. Квартира площадью 28 квадратных метров находится на 12 этаже. В ней есть индивидуальное отопление и бойлер для горячей воды. Кроме того, здесь также есть телевизор, микроволновка, холодильник, электрическая плита и стиральная машина. В квартиру проведен Интернет. При входе есть большой шкаф-купе.

Стоимость аренды указана в долларах: 350 долларов в месяц. Приблизительно 12 900 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры в ЖК Parus Smart. Источник: OLX

Квартира-студия возле Оперного театра

Еще одна относительно недорогая и незапущенная квартира сдается на втором этаже трехэтажного здания возле Оперного театра (ул. Фурманская). Как отмечает автор объявления, в квартире есть все необходимое оборудование и бытовая техника: телевизор, холодильник, стиральная машина, а также диван и доступ в интернет (Wi-Fi). Квартира оборудована индивидуальным газовым отоплением.

Стоимость аренды: 13 000 грн. в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры возле Оперного театра. Источник: OLX

Смарт-квартира на ул. Малоголосковской

Чуть дороже владелец оценивает смарт-квартиру в доме по улице Малоголосковской в Шевченковском районе Львова. Здесь, как указано в объявлении, для долгосрочной аренды предлагается светлая 1-комнатная смарт-квартира с компактной планировкой. Автор объявления пишет, что это жилье больше подойдет для одного человека или пары.

Квартира находится в тихом и уютном районе с удобным расположением, хорошей инфраструктурой и доступной транспортной развязкой. Здесь предусмотрено индивидуальное отопление. Также подключен Wi-Fi.

В наличии есть вся необходимая бытовая техника: холодильник, духовой шкаф, плита, стиральная машина, электрочайник, пылесос, утюг и телевизор.

Стоимость аренды: 14 000 грн. в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры на ул. Малоголосковская. Источник: OLX

Квартира в новостройке на ул. Кульпарковской

Еще одна достаточно аккуратная и относительно недорогая квартира находится в доме по ул. Кульпарковская в Франковском районе Львова. Рядом ТРЦ Victoria Gardens и ТРК "Южный". Жилье расположено в удобной транспортной развязке.

Квартира-студия с зонированной спальней сдается впервые в аренду. В спальне есть двуспальная кровать, два шкафа-купе для одежды, комод и балкон. В гостиной кожаный раскладной диван, smart TV, кондиционер и доступ к высокоскоростному Wi-Fi интернету. Санузел совмещен, есть ванная и душ. Кухня встроена и оснащена всей необходимой бытовой техникой.

Стоимость аренды указана в долларах: 400 долларов в месяц. Приблизительно 14 700 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры на ул. Кульпарковская. Источник: OLX

Квартира в ЖК Parus Smart

Последнее и самое дорогое жилье в нашей подборке – это еще одна квартира в ЖК Parus Smart. Согласно объявлению, в этой квартире есть все необходимое для комфортного проживания: большой телевизор, двуспальная кровать, диван, электрическая поверхность, бойлер для нагрева воды, чайник, а также просторный холодильник с морозильной камерой и стиральная машина. По всей квартире установлена система теплых полов.

Есть большой шкаф, занимающий всю длину коридора. Автор отмечает, что, несмотря на компактную планировку типа "смарт", в квартире достаточно пространства.

Дополнительные удобства включают сигнализацию, домофон и подключение к Интернету. Рядом с квартирой развитая инфраструктура, в том числе супермаркеты и рынок.

Стоимость аренды: 14800 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры в ЖК Parus Smart. Источник: OLX

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