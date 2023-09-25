ТОП-5 дешевых и стильных смарт-квартир для аренды в Ивано-Франковске

Счастливая пара в квартире. Фото: pro-dachnikov.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок аренды недвижимости в Украине до сих пор остается нестабильным. Из-за российского вторжения изменилась и структура цен на аренду жилья в Украине. Так, столица Украины — Киев — больше не является лидером по стоимости аренды квартир. На первом месте в рейтинге аренды жилья находятся западные области страны и такие города, как Львов и Ивано-Франковск. Однако даже в Ивано-Франковске можно найти уютную квартиру по разумной цене и у которой не будет этого неповторимого "совкового шарма".

Новости.LIVE представляют ТОП-5 относительно дешевых и стильных смарт-квартир на OLX, которые можно арендовать в Ивано-Франковске.

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Квартира в ЖК "Европейский Сити"

Самая дешевая квартира из нашего списка сдается в ЖК "Европейский Сити". Квартира двухуровневая. На первом уровне находятся кухня-студия и ванная. На втором уровне расположены спальня, холл и ванная комната.

В помещении сделан современный ремонт и установлена мебель. Также здесь есть электрочайник, микроволновая печь, кофемашина, мультиварка, плита, холодильник, варочная панель, посудомоечная машина, спутниковое ТВ, Wi-Fi, панорамные окна, подогрев полов и кондиционер.

Стоимость аренды: 9000 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры в ЖК "Европейский Сити". Источник: OLX

Студия на Набережной

Следующая квартира в нашем ТОПе находится в микрорайоне Набережная. Это однокомнатная квартира-студия. Как отмечает автор объявления, в квартире качественная мебель, включая глубокий шкаф и ортопедический матрас размером 200х160 см. Также здесь удобен компьютерный стол и плотные шторы с блекаут эффектом для регулировки освещения. Квартира также оснащена микроволновкой, пылесосом и креслом.

Удобное расположение квартиры позволяет добраться до озера или стометровки всего за 10-15 минут пешком. Рядом с квартирой находятся магазин ATБ и автобусная остановка всего 1-2 минуты пешком. Окна квартиры выходят во двор. Кроме того, неподалеку находится набережная.

Квартира подходит для студентов, пар. Можно с домашними животными.

Стоимость аренды указана в долларах: 260 долларов в месяц. Приблизительно 9 600 грн.

Скриншот объявления об аренде студии на Набережной. Источник: OLX

Квартира в центре Ивано-Франковска

Еще одна уютная квартира находится в центре Ивано-Франковска. Однокомнатная квартира полностью оборудована мебелью для комфортного проживания. В квартире есть два санузла, а общее количество спальных мест составляет четыре.

В квартире есть отдельная спальня. Кроме того, гостиная и кухня объединены в студию. В гостиной находится кровать, которая может быть использована в качестве дополнительного спального места, если это необходимо. Также здесь есть стиральная машина, холодильник и варочная панель.

Стоимость аренды указана в долларах: 270 долларов в месяц. Приблизительно 9 970 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры в центре Ивано-Франковска. Источник: OLX

Квартира в новом ЖК

Еще одна аккуратная квартира квартира сдается в новом жилом комплексе. По словам автора объявления, здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Особенностью этой квартиры является большая кухня-студия с панорамной лоджией, создающая просторную и светлую атмосферу.

Комплекс, в котором расположена квартира, предоставляет закрытый двор с наличием парковочных мест. Рядом с домом находятся продуктовые супермаркеты, школа и детский сад. Также в непосредственной близости находится транспортная остановка и зона отдыха у реки.

Стоимость аренды: 10000 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры в новом ЖК. Источник: OLX

Однокомнатная студия в центре

Последняя квартира в нашем ТОПе расположена в самом центре города по улице Гаркуши, над рестораном "Гранд пиццерия". Это светлая и уютная однокомнатная мансардная студия в доме с лифтом и частным двором. Для экономии энергии и комфорта в квартире установлена система индивидуального электрического отопления. Также здесь есть стиральная машина, варочная панель, плита, холодильник и Wi-Fi.

Стоимость аренды: 10500 грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде однокомнатной студии в центре. Источник: OLX

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