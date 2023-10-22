ТОП-5 дешевих та стильних квартир для оренди у Луцьку

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: marutipackersnmovers

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Схоже що ринок нерухомості в Україні майже повністю відновився до рівня 2021 року. Принаймні ціни на оренду житла у Києві фактично повернулися саме до рівня 2021 року. У той же час, ціни оренду квартир в західних регіонах країни різко збільшилися, і, ймовірно, вони вже не повернуться до колишніх рівнів. Проте навіть на заході країни все ще можна знайти затишну квартиру без "совкового шарму" та не за всі гроші світу.

Новини.LIVE представляють ТОП-5 відносно дешевших та стильних квартир на OLX, які можна зняти у Луцьку.

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Двокімнатна квартира-студія

У самому центрі Луцька здається двокімнатна квартира-студія. Усередині квартири зроблено сучасний ремонт. Тут є: посудомийна машина, варильна панель, плита, електрочайник, мікрохвильова піч, холодильник, мультиварка, фен, духова шафа. Крім того, на мешканців чекає затишний двір та гарантоване паркувальне місце для автомобіля.

Слід зазначити, що житло звільниться з 1 грудня. Власники віддають перевагу орендарям без маленьких дітей та домашніх тварин. Їм важливі охайність, чесність та відповідальне ставлення.

Вартість оренди: 12000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду двокімнатної квартири-студії. Джерело: OLX

Квартира на Набережній

На вулиці Набережній у Луцьку здається однокімнатна квартира. Житло повністю мебльоване та обладнане всією необхідною побутовою технікою. Тут є: духова шафа, холодильник, пральна машина та телевізор Квартира обладнана індивідуальною системою газового опалення. Орендатори будуть раді молодій парі чи працюючій дівчині.

Вартість оренди: 12500 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири на Набережній. Джерело: OLX

Квартира в ЖК "Атлант"

Стильна та простора квартира пропонується в оренду у новому житловому комплексі Луцька — "Атлант". Квартира має сучасний дизайнерський ремонт та поділ на кухню-студію та окрему спальню. Меблі в ній виконані з якісних матеріалів. У вітальні є великий та комфортний диван, а також шафи та комоди для зберігання одягу. Окремо виділено спальню з ліжком.

Квартира оснащена всією необхідною побутовою технікою, включаючи холодильник, газову варильну поверхню, духовку, мікрохвильову піч, електрочайник, праску і пральну машину. Є також балкон із панорамними вікнами, що забезпечують відмінний вид на місто. Серед інших переваг даного житла:економне автономне опалення, підігрів підлоги, відеоспостереження на території будинку, наявність паркувальних місць, а також доступ до Wi-Fi і телебачення через Smart TV.

Розташування квартири зручне — всього 7 хвилин до центру міста. У пішій доступності знаходяться супермаркет, зупинка громадського транспорту, кафе, аптека, парк та магазини.

Вартість оренди: 15000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири в ЖК "Атлант". Джерело: OLX

Трикімнатна квартира

У будинку на вулиці Ветеранів у Луцьку в довгострокову оренду здається затишна квартира. У помешканні зроблений сучасний авторський ремонт, а також встановлено нові меблі. Квартира маэ три кімнати, включаючи кухню-студію та окрему спальню. Ванна кімната і туалет розділені. Опалення в квартирі централізоване.

Квартира повністю мебльована, а також обладнана всією необхідною побутовою технікою, включаючи посудомийну машину, плиту, холодильник, варильну панель та духову шафу. Для розваг та комунікацій передбачені Wi-Fi, кабельне та цифрове телебачення, а також швидкісний інтернет. Комплекс забезпечений ліфтом та системою сигналізації.

Житловий комплекс знаходиться в зручному розташуванні, всього за 7 хвилин від центру міста. У кроковій доступності є супермаркети, торгово-розважальні центри, медичні установи, магазини, аптеки, школи, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту та парки. Комплекс оточений тихим та затишним двором.

Вартість оренди вказана в доларах: 500 доларів на місяць. Приблизно 18 230 грн.

Скриншот оголошення про оренду трикімнатної квартири-студії. Джерело: OLX

Квартира у центрі міста

У центрі Луцька здається квартира із захоплюючим панорамним видом на місто. Це однокімнатна студія з площею 49 квадратних метрів. У помешканні проведено дизайнерський ремонт, створюючи простір з високими стелями, який підкреслює відчуття выдкритості. У квартирі встановлено теплу підлогу, також є кондиціонер і посудомийна машина.

Житло абсолютно нове і готове для першого заселення. Квартира вже підготовлена до поселення та передбачає оренду без домашніх тварин.

Вартість оренди: 19000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири-студії у центрі Луцька. Джерело: OLX

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