ТОП-5 дешевих та стильних квартир для оренди у Дніпрі

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: chase.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну в Україні, зараз спостерігається підвищений попит на оренду житла, що пояснюється кількома факторами. По-перше, українці успішно адаптувалися до умов війни, і життя у багатьох неприфронтових містах поступово відновлюється. По-друге, багато місцевих жителів повернулися з-за кордону до столиці та інших населених пунктів, що також збільшило попит на житло. Крім того, у вересні почався справжній бум на ринку оренди через студентів, яким необхідно забезпечити собі житло. Втім, гідних пропозицій на ринку нерухомості теж вистачає. І зовсім не обов'язково витрачати багато грошей, щоб орендувати житло без "совкового шарму"

Новини.LIVE представляють ТОП-5 відносно дешевших та стильних квартир на OLX, які можна зняти у Дніпрі.

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Квартира-студія для одніэї особи

Перша в нашому списку компактна квартира-студію. Смарт-квартира студія для однієї людини розташована на житловому масиві "Північний" на лівому березі Дніпра.

Слід зазначити, що власник здає помешкання лише для людей без дітей, тварин та шкідливих звичок. У квартирі є все необхідне для комфортного проживання, включаючи холодильник, електрочайник, плиту, посуд та меблі. Техніка, меблі, посуд та сантехніка є абсолютно новими. Також тут є безкоштовний доступ до Wi-Fi та металопластикові вікна.

Крім того, є можливість користуватися бойлером, мікрохвильовою піччю та пральною машиною, які є спільними для чотирьох студій. Як зазначає власник, нові орендарі можуть бути впевнені у відсутності "тарганів, бабусиних килимів і смердючих диванів".

В безпосередній близькості від будинку знаходиться зупинка громадського транспорту, магазини, ринок, дитячий садок, школа та аптеки. Поблизу також знаходиться красивий ліс та церква.

Вартість оренди: 5500 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду затишної квартири-студії для однієї особи. Джерело: OLX

Квартира біля ТРЦ "Аполло"

Наступна квартира знаходиться в районі ТРЦ "Аполло" та розташована другому поверсі у будинку на вулиці Криворізькій. Особливості цієї квартири включають індивідуальне газове опалення з котлом.

Помешкання обладнане всім необхідним для комфортного проживання, включаючи розкладний диван, шафу, холодильник, пральну машинку, електрочайник, плазмовий телевізор та кондиціонер.

Автор оголошення з оренди квартири зазначає що, тут також хороші та доброзичливі сусіди та тихий двір. Для власників автомобілів є місце для паркування. Поряд знаходяться магазини, включаючи супермаркет, ТРЦ "Аполло", парк "Зелений Гай" та зупинка громадського транспорту.

Вартість оренди: 6000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду затишної квартири біля ТРЦ "Аполло". Джерело: OLX

Велика однокімнатна квартира

Наступна квартира знаходиться на житловому масиві "Ломівський", за адресою вул. Дементьєва, 14. Квартира була перепланована та перетворена на студію з окремою спальнею або кабінетом.

Тут також є лоджія та все необхідне для комфортного проживання: електрочайник, варильна панель, духова шафа, холодильник, пральна машина, Wi-Fi, кондиціонер, душова кабіна та гардероб.

Вартість оренди: 7000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду великої однокімнатної квартири. Джерело: OLX

Стильна однокімнатна квартира

Ще одна затишна квартира в Дніпрі розташована в районі Петровського. Поряд з будинком є ринок, супермаркет, а також зупинка громадського транспорту лише за 5 хвилин ходьби. Також у пішій доступності знаходиться сквер. Для власників автомобілів є місце для паркування біля будинку.

Квартира обставлена якісними меблями, також тут проведено ремонт. Будинок, у якому знаходиться помешкання, було реконструйовано. Площа квартири 26 квадратних метрів, при цьому висота стель — 3 метри. Вона повністю обладнана всім необхідним для комфортного проживання, тут є холодильник, духовка, індукційна плита, пральна машина, велика шафа-купе, безліч додаткових шаф на кухні, тумбочка для взуття, бойлер та сушарка у ванній кімнаті. Квартира також оснащена новими зручностями, такими як кондиціонер, безкаркасний диван та журнальний столик, які були встановлені нещодавно.

Вартість оренди: 9500 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду стильної однокімнатної квартири. Джерело: OLX

Квартира-студія в ЖК Delmar

Остання квартира в нашому списку. Вона знаходиться в ЖК Delmar поруч із ТРЦ "Мост-Сіті", Набережною, ЦУМом та центром міста. Квартира розташована на 2-му поверсі, але немає балкона. Загальна площа становить 32 квадратні метри.

У цій квартирі виконано якісний ремонт. Вона також обладнана всією необхідною технікою для комфортного проживання, включаючи бойлер, підігрів підлог, електрорушник, електричне опалення з використанням інверторного кондиціонера, посудомийну машину, пральну машину, великий холодильник та плазмовий телевізор.

Ця квартира ідеально підходить для однієї людини. Слід зазначити, що власник квартири проти проживання в ній з тваринами.

Вартість оренди: 10000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду квартири-студія в ЖК Delmar. Джерело: OLX

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