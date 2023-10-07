ТОП-5 дешевых и стильных квартир для аренды в Днепре.

Счастливая пара в новой квартире. Фото: chase.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну в Украине, сейчас наблюдается повышенный спрос на аренду жилья, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, украинцы успешно адаптировались к условиям войны, и жизнь во многих неприфронтовых городах постепенно восстанавливается. Во-вторых, многие местные жители вернулись из-за границы в столицу и другие населенные пункты, что также увеличило спрос на жилье. Кроме того, в сентябре начался настоящий бум на рынке аренды из-за студентов, которым нужно обеспечить себе жилье. Впрочем, достойных предложений на рынке недвижимости тоже хватает. И совсем не обязательно тратить много денег, чтобы арендовать жилье без "совкового шарма"

Новини.LIVE представляют ТОП-5 относительно дешевых и стильных квартир на OLX, которые можно купить в Днепре.

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Квартира-студия для одного человека

Первая в нашем списке компактная квартира-студия. Смарт-квартира студия для одного человека находится на жилом массиве "Северный" на левом берегу Днепра.

Следует отметить, что владелец сдает квартиру только для людей без детей, животных и вредных привычек. В квартире есть все необходимое для комфортного проживания, включая холодильник, электрочайник, плиту, посуду и мебель. Техника, мебель, посуда и сантехника абсолютно новые. Также здесь есть бесплатный доступ к Wi-Fi и металлопластиковые окна.

Кроме того, есть возможность пользоваться бойлером, микроволновкой и стиральной машиной, которые являются общими для четырех студий. Как отмечает владелец, новые арендаторы могут быть уверены в отсутствии "тараканов, бабушкиных ковров и вонючих диванов".

В окрестностях находится остановка общественного транспорта, магазины, рынок, детский сад, школа и аптеки. Поблизости находится красивый лес и церковь.

Стоимость аренды: 5 500 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде уютной квартиры-студии для 1 человека. Источник: OLX

Квартира возле ТРЦ "Аполло"

Следующая квартира находится в районе ТРЦ "Аполло" и расположена на втором этаже в доме по улице Криворожской. Особенности данной квартиры включают в себя индивидуальное газовое отопление с котлом.

Квартира оборудована всем необходимым для комфортного проживания, включая раскладной диван, шкаф, холодильник, стиральную машинку, электрочайник, плазменный телевизор и кондиционер.

Автор объявления отмечает, что здесь также хорошие и дружелюбные соседи и тихий двор. Для владельцев автомобилей есть парковочное место. Рядом находятся магазины, включая супермаркет, ТРЦ "Аполло", парк "Зеленая Роща" и остановка общественного транспорта.

Стоимость аренды: 6 000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде уютной квартиры возле ТРЦ "Аполло". Источник: OLX

Большая однокомнатная квартира

Следующая квартира находится на жилом массиве "Ломовский" по адресу ул. Дементьева, 14. Квартира была перепланирована и превращена в студию с отдельной спальней или кабинетом.

Здесь также есть лоджия и все необходимое для комфортного проживания: электрочайник, варочная панель, духовой шкаф, холодильник, стиральная машина, Wi-Fi, кондиционер, душевая кабина и гардероб.

Стоимость аренды: 7 000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде большой однокомнатной квартиры. Источник: OLX

Стильная однокомнатная квартира

Еще одна уютная квартира в Днепре расположена в районе Петровского. Рядом с домом есть рынок, супермаркет, а также остановка общественного транспорта всего за 5 минут ходьбы. Также в пешей доступности находится сквер. Для владельцев автомобилей есть место для парковки у дома.

Квартира обставлена качественной мебелью, также здесь проведен ремонт. Дом, в котором находится жилье, был реконструирован. Площадь квартиры 26 квадратных метров при этом высота потолков — 3 метра. Она полностью оборудована всем необходимым для комфортного проживания, здесь есть холодильник, духовка, индукционная плита, стиральная машина, большой шкаф-купе, множество дополнительных шкафов на кухне, тумбочка для обуви, бойлер и сушилка в ванной комнате. Квартира также оснащена новыми удобствами, такими как кондиционер, бескаркасный диван и недавно установленный журнальный столик.

Стоимость аренды: 9 500 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде стильной однокомнатной квартиры. Источник: OLX

Квартира-студия в ЖК Delmar

Последняя квартира в нашем списке. Она находится в ЖК Delmar рядом с ТРЦ "Мост-Сити", Набережной, ЦУМом и центром города. Квартира расположена на 2 этаже, но нет балкона. Общая площадь составляет 32 квадратных метра.

В этой квартире выполнен качественный ремонт. Она также оборудована всей необходимой техникой для комфортного проживания, включая бойлер, подогрев полов, электросушилку, электрическое отопление с использованием инверторного кондиционера, посудомоечную машину, стиральную машину, большой холодильник и плазменный телевизор.

Эта квартира идеально подходит для одного человека. Следует отметить, что владелец квартиры против проживания в ней с животными.

Стоимость аренды: 10 000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры-студия в ЖК Delmar. Источник: OLX

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