ТОП-5 дешевих та стильних квартир для оренди в Ужгороді

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: dobrynow.pl

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну в Україні, наразі спостерігаються досить високі ціни на оренди житла. Це пояснюється тим, що українці переважно пристосувалися до війни. Життя в багатьох не прифронтових містах поступово відновлюється. Крім того, багато місцевих жителів повернулися до столиці та інших населених пунктів. До того ж у вересні почався справжній ажіотаж на ринку оренди через студентів, що прибувають до міст та потребують житла.

Новини.LIVE представляють ТОП-5 відносно дешевших та стильних квартир на OLX, які можна зняти в Ужгороді.

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Квартира-студія в новобудові

Перша квартира у нашому списку. За словами автора оголошення, в помешканні є усі необхідні зручності і комунікації. Тут є електрочайник, варильна панель, мікрохвильова піч, холодильник, посудомийна машина, праска та пилосос. Житло виконане у спокійних коричневих тонах.

Вартість оренди: 10 000 гривень на місяць.

Скриншот оголошення про оренду затишної квартири-студії в новобудові. Джерело: OLX

Двоярусна квартира

Ще одна квартира у нашому списку розташована неподалік від супермаркету "Вопак" на Проспекті Свободи. Квартира простора та двокімнатна. Помешкання має два яруси, дві окремі кімнати і простору вітальню. В ній також є електрочайник, пилосос, холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч та плита.

Вартість оренди: 13 000 гривень на місяць. Але слід зауважити, що вартість оренди цієї квартири залежить від кількості мешканців та терміну проживання.

Скриншот оголошення про оренду двоярусної квартири. Джерело: OLX

Двокімнатна квартира-студія

Ще одна двокімнатна квартира-студія із новим сучасним ремонтом здається в центрі Ужгорода. Помешкання розташоване у старочеській будівлі на вулиці Лесі Українки. У помешканні проведено капітальний ремонт, який включав утеплення стін. Тут встановлені сучасні меблі та побутова техніка. Також є доступ до Wi-Fi та кондиціонера для комфортного проживання.

Крім того, за словам автора оголошення, ця квартира належить до "напівособливого" типу, та має власний вхід і двір з власним паркуванням. Розташуване помешкання поблизу дитячого садка, школи та набережної, що робить його особливо зручним для сімей з дітьми.

Вартість оренди зазначена в доларах: 400 доларів на місяць. Приблизно 14 770 грн.

Скриншот оголошення про оренду двокімнатної квартири-студії. Джерело: OLX

Квартира-студія з гаражем

Наступна у нашому списку ще одна однокімнатна квартира-студія. За словами автора оголошення, у ній нещодавно було проведено якісний ремонт.

Приміщення розташоване на другому поверсі будівлі і має простору кухню-студію та окрему спальню, що обладнані всіма необхідними меблями та технікою. Тут також встановлені підлоги з підігрівом.

Будинок має затишне подвір'я, парковку і дитячий майданчиком. Важливо відзначити, що квартира здається в оренду вперше. Крім того, у вартість оренди входить гараж, що розташований поряд з будинком. Поруч є кілька великих супермаркетів, ринок, "Епіцентр", піцерія, кафе та кінцева автобусна зупинка.

Вартість оренди зазначена в доларах: 400 доларів на місяць. Приблизно 14 770 грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири-студії з гаражем. Джерело: OLX

Квартира в центрі Ужгорода

Остання квартира у нашому ТОПі. Квартира розташовується в новому житловому комплексі з гаражем, в центрі Ужгорода. Тут виконаний сучасний ремонт. Загальна площа помешкання становить 48 квадратних метрів, містить простору кухню-вітальню у стилі студії та окрему спальню. Квартира розташована на четвертому поверсі семиповерхової будівлі та повністю мебльована та обладнана технікою, включно з посудомийною машиною та кондиціонером. У всій квартирі встановлені енергозберігаючі панорамні вікна, що робить її світлою та забезпечує чудовий краєвид на гори та місто.

Також тут передбачено індивідуальне опалення із використанням газового котла. Усередині житлового комплексу є закрита та безпечна територія, а також великий приватний дитячий майданчик. Відстань до центру міста та популярної пішохідної вулиці Корзо становить всього 400 метрів.

Вартість оренди зазначена в доларах: 400 доларів на місяць. Приблизно 14 770 грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири в центрі Ужгорода. Джерело: OLX

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