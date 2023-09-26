ТОП-5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди у Тернополі

Щаслива пара в новій квартирі. Фото: ctfassets.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У сфері оренди нерухомості в Україні продовжується турбуленція. Регіональна структура цін на житло змінилася внаслідок російського вторгнення. Наразі Київ вже не займає лідируючої позиції щодо вартості оренди квартир. У рейтингу оренди житла на першому місці наразі знаходяться західні області країни та такі міста, як Львів, Івано-Франківськ та Тернопіль. Втім, навіть у Тернополі можна знайти комфортні, стильні та не "совкові" квартири за досить доступними цінами.

Новини.LIVE представляють ТОП-5 відносно дешевших та стильних смарт-квартир на OLX, які можна зняти у Тернополі.

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Затишна квартира в новобудові

Перша квартира в нашому списку. Як пише автор оголошення, затишна квартира розташована в новому житловому комплексі. В цій оселі простора вітальня, що об'єднанана з кухнею та окрема спальня. Квартира знаходиться на другому поверсі.

Помешкання повністю обладнане всім необхідним для комфортного проживання, включаючи меблі, побутову техніку, посуд та постільні речі. Житло знаходиться близько до парку, озера, дитячого садка, школи та зупинки громадського транспорту.

Вартість оренди вказана в доларах: 220 доларів на місяць. Приблизно 8 160 грн.

Скриншот оголошення про оренду затишної квартири в новобудові. Джерело: OLX

Квартира в центрі з чудовим краєвидом

Інша квартира, яка має "неймовірно чудовий краєвид" здається у будинку на вулиці Білогірській. Приміщення оснащене індивідуальною системою опалення та доступом до інтернету. Крім того, квартира має повний набір побутової техніки: електрочайник, пральна машина, холодильник, варильна панель, мікрохвильова піч та підігрів підлог.

Планування квартири: окрема спальня, а також простора кухня-студія. Крім того, з кухні є вихід на велику лоджію, розділену на дві функціональні зони: одну для розваг та іншу для роботи.

Вартість оренди вказана в доларах: 250 доларів на місяць. Приблизно 9280 грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири в центрі з чудовим краєвидом. Джерело: OLX

Квартира на Білогірській

Ще одна квартира, яка здається у будинку на вулиці Білогірській. За словами автора оголошення, квартира розташована в новозбудованому житловому комплексі на вулиці. В квартиры сучасне планування з об'єднаною кухнею-студією та окремою спальнею. Всередині квартири є необхідні меблі, холодильник, пральна машина, та інша необхідна побутова техніка. Поряд знаходяться парк, супермаркет та дитячий садок.

Вартість оренди вказана в доларах: 250 доларів на місяць. Приблизно 10 390 грн.

Скриншот оголошення про оренду квартири на Білогірській. Джерело: OLX

Стильна квартира в новому будинку

Ще одна стильна квартира у Тернополі розташована в новому житловому комплексі з відмінним ремонтом. Тут встановлена індивідуальна система опалення, а також є повний набір необхідних меблів та побутової техніки, включаючи холодильник, пральну машину, телевізор та кондиціонер.

Квартира виконана в молодіжному плануванні, яке включає кухню, спальню і затишну зону відпочинку. Цей простір ідеально підходить для тих, хто цінує сучасний стиль та функціональність.

Квартира знаходиться недалеко від парку. Крім того, двір даного житлового комплексу є закритим.

Вартість оренди вказана в доларах: 300 доларів на місяць. Приблизно 11 100 грн.

Скриншот оголошення про оренду квартира в новому будинку. Джерело: OLX

Стильна квартира у новобудові

Остання квартира у нашому списку здається в новому житловому комплексі за адресою вул. Галицька, 29б. Це первинна оренда даного житла. Квартира оснащена індивідуальною системою опалення, що дозволить заощадити на опалювальних витратах у холодні періоди року.

Крім того, автор оголошення вважає, що орендарі оцінять високоякісний ремонт, а також наявність сучасних меблів та побутової техніки в квартирі. Зокрема тут є: електрочайник, пральна машина, холодильник, духова шафа та плита.

Вартість оренди вказана в доларах: 300 доларів на місяць. Приблизно 11 100 грн.

Скриншот оголошення про оренду стильної квартири у новобудові. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали кращі варіанти подобової оренди заміських будинків у Київській області. А також розповіли, скільки за таке задоволення доведеться заплатити. Крім того, склали ТОП-10 найдешевших будинків для відпочинку під Одесою на OLX. Також ми склали ТОП-5 найдешевших квартир для оренди у Києві і розповіли про 5 дешевих та стильних смарт-квартир для оренди в Одесі, Львові та Івано-Франківську.