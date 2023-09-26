ТОП-5 дешевых и стильных смарт-квартир для аренды в Тернополе

Счастливая пара в новой квартире. Фото: ctfassets.net

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В сфере аренды недвижимости на Украине продолжается турбуленция. Региональная структура цен на жилье изменилась в результате российского вторжения. Киев, столица Украины, уже не занимает лидирующей позиции по стоимости аренды квартир. В рейтинге аренды жилья на первом месте сейчас находятся западные области страны и такие города как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь. Впрочем, даже в Тернополе можно найти комфортные, стильные и не "совковые" квартиры по достаточно доступным ценам.

Новини.LIVE представляют ТОП-5 относительно более дешевых и стильных смарт-квартир на OLX, которые можно купить в Тернополе.

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Уютная квартира в новостройке

Первая квартира в нашем списке. Как пишет автор объявления, уютная квартира расположена в новом жилом комплексе. Жилье обладает просторной гостинной, объединенной с кухней и отдельной спальней. Квартира находится на втором этаже.

Апартаменты полностью оборудованы всем необходимым для комфортного проживания, включая мебель, бытовую технику, посуду и постельные принадлежности. Жилье находится близко к парку, озеру, детскому саду, школе и остановке общественного транспорта.

Стоимость аренды указана в долларах: 220 долларов в месяц. Приблизительно 8 160 грн.

Скриншот объявления об аренде уютной квартиры в новостройке. Источник: OLX

Квартира в центре с прекрасным видом

Другая квартира, которая имеет "невероятно великолепный вид" сдается в доме на улице Белогорской. Помещение оснащено индивидуальной системой отопления и доступом в интернет. Кроме того, квартира имеет полный набор бытовой техники: электрочайник, стиральная машина, холодильник, варочная панель, микроволновка и подогрев полов.

Планировка квартиры: отдельная спальня, а также просторная кухня-студия. Кроме того, из кухни есть выход на большую лоджию, разделенную на две функциональные зоны: одну для развлечений и другую для работы.

Стоимость аренды указана в долларах: 250 долларов в месяц. Приблизительно 9 280 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры в центре с прекрасным видом. Источник: OLX

Квартира на Белогорской

Еще одна квартира, которая сдается в доме по улице Белогорской. По словам автора объявления, квартира расположена в новом жилом комплексе на улице. У квартиры современная планировка с объединенной кухней-студией и отдельной спальней. Внутри квартиры есть необходимая мебель, холодильник, стиральная машина и другая необходимая бытовая техника. Рядом находятся парк, супермаркет и детский сад.

Стоимость аренды указана в долларах: 250 долларов в месяц. Приблизительно 10 390 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры на Белогорской. Источник: OLX

Стильная квартира в новом доме

Еще одна стильная квартира в Тернополе расположена в новом жилом комплексе с отличным ремонтом. Здесь установлена индивидуальная система отопления, а также полный набор необходимой мебели и бытовой техники, включая холодильник, стиральную машину, телевизор и кондиционер.

Квартира выполнена в молодежной планировке, включающей кухню, спальню и уютную зону отдыха. Это пространство идеально подходит для тех, кто ценит современный стиль и функциональность.

Квартира находится недалеко от парка. Кроме того, двор данного жилищного комплекса закрыт.

Стоимость аренды указана в долларах: 300 долларов в месяц. Приблизительно 11 100 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры в новом доме. Источник: OLX

Стильная квартира в новостройке

Последняя квартира в нашем списке сдается в новом жилом комплексе по адресу ул. Галицкая, 29б. Это первая аренда данного жилья. Квартира оснащена индивидуальной системой отопления, что позволит сэкономить на отопительных расходах в холодные периоды года.

Кроме того, автор объявления считает, что арендаторы оценят высококачественный ремонт, а также наличие современной мебели и бытовой техники в квартире. В частности, здесь есть: электрочайник, стиральная машина, холодильник, духовой шкаф и плита.

Стоимость аренды указана в долларах: 300 долларов в месяц. Приблизительно 11 100 грн.

Скриншот объявления об аренде стильной квартиры в новостройке. Источник: OLX

Напомним, мы собрали лучшие варианты аренды посуточной загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить. Кроме того, составили ТОП-10 самых дешевых домов для отдыха под Одессой на OLX. Также мы составили ТОП-5 самых дешевых квартир для аренды в Киеве и рассказали о 5 дешевых и стильных смарт-квартирах для аренды в Одессе , Львове и Ивано-Франковске .