ТОП-5 дешевых и стильных квартир для аренды в Ужгороде.

Счастливая пара в новой квартире. Фото: dobrynow.pl

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну в Украине, сейчас наблюдаются достаточно высокие цены на аренду жилья. Это объясняется тем, что украинцы преимущественно приспособились к войне. Жизнь во многих не прифронтовых городах постепенно восстанавливается. Кроме того, многие местные жители вернулись в столицу и другие населенные пункты. К тому же в сентябре начался настоящий ажиотаж на рынке аренды из-за студентов, прибывающих в города и нуждающихся в жилье.

Новини.LIVE представляют ТОП-5 относительно более дешевых и стильных квартир на OLX, которые можно снять в Ужгороде.

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Квартира-студия в новостройке

Первая квартира в нашем списке. По словам автора объявления, в доме есть все необходимые удобства и коммуникации. Здесь есть электрочайник, варочная панель, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина, утюг и пылесос. Жилье выполнено в спокойных коричневых тонах.

Стоимость аренды: 10000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде уютной квартиры-студии в новостройке. Источник: OLX

Двухъярусная квартира

Еще одна квартира в нашем списке расположена недалеко от супермаркета "Вопак" на Проспекте Свободы. Квартира просторная и двухкомнатная. В доме есть два яруса, две отдельные комнаты и просторная гостиная. В ней также есть электрочайник, пылесос, холодильник, стиральная машина, микроволновка и плита.

Стоимость аренды: 13000 гривен в месяц. Но следует отметить, что стоимость аренды квартиры зависит от количества жильцов и срока проживания.

Скриншот объявления об аренде двухъярусной квартиры. Источник: OLX

Двухкомнатная квартира-студия

Еще одна двухкомнатная квартира-студия с новым ремонтом сдается в центре Ужгорода. Дом расположен в старинном здании на улице Леси Украинки. Тут проведен капитальный ремонт, включавший утепление стен. Также здесь установлена современная мебель и бытовая техника. Есть доступ к Wi-Fi и кондиционер для комфортного проживания.

Кроме того, по словам автора объявления, эта квартира относится к "полуособенному" типу, и имеет собственный вход и двор с собственной парковкой. Находится жилье вблизи детского сада, школы и набережной, что делает его особенно удобным для семей с детьми.

Стоимость аренды указана в долларах: 400 долларов в месяц. Приблизительно 14 770 грн.

Скриншот объявления об аренде двухкомнатной квартиры-студии. Источник: OLX

Квартира-студия с гаражом

Следующая в нашем списке еще одна однокомнатная квартира-студия. По словам автора объявления, в ней недавно был проведен качественный ремонт.

Помещение расположено на втором этаже здания и включает просторную кухню-студию и отдельную спальню, оборудованные всей необходимой мебелью и техникой. Здесь также установлены полы с подогревом.

Дом имеет уютный двор, парковку и детскую площадку. Важно отметить, что квартира сдается в аренду впервые. Кроме того, в стоимость аренды входит гараж, расположенный рядом с домом. Рядом есть несколько крупных супермаркетов, рынок, "Эпицентр", пиццерия, кафе и конечная автобусная остановка.

Стоимость аренды указана в долларах: 400 долларов в месяц. Приблизительно 14 770 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры-студии с гаражом. Источник: OLX

Квартира в центре Ужгорода

Последняя квартира в нашем ТОПе. Квартира находится в новом жилом комплексе с гаражом, расположенном в центре Ужгорода. Здесь выполнен современный ремонт. Общая площадь дома составляет 48 квадратных метров, включая просторную кухню-гостиную в стиле студии и отдельную спальню. Квартира расположена на четвертом этаже семиэтажного здания и полностью меблирована и оборудована техникой, включая посудомоечную машину и кондиционер. Во всей квартире установлены панорамные энергосберегающие окна, что делает ее светлой и обеспечивает прекрасный вид на горы и город.

Также предусмотрено индивидуальное отопление с использованием газового котла. Внутри жилого комплекса есть закрытая и безопасная территория, а также большая частная детская площадка. Расстояние до центра города и популярной пешеходной улицы Корзо составляет всего 400 метров.

Стоимость аренды указана в долларах: 400 долларов в месяц. Приблизительно 14 770 грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры в центре Ужгорода. Источник: OLX

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