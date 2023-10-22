ТОП-5 дешевых и стильных квартир для аренды в Луцке

Счастливая пара в новой квартире. Фото: marutipackersnmovers

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Похоже, что рынок недвижимости в Украине почти полностью восстановился до уровня 2021 года. По крайней мере, цены на аренду жилья в Киеве фактически вернулись именно к уровню 2021 года. В то же время цены аренды квартир в западных регионах страны резко увеличились, и, вероятно, они уже не вернутся к прежнему уровню. Однако даже на западе страны все еще можно найти уютную квартиру без "совкового" шарма и не за все деньги мира.

Новини.LIVE представляют ТОП-5 относительно дешевых и стильных квартир на OLX, которые можно купить в Луцке.

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Двухкомнатная квартира-студия

В самом центре Луцка сдается двухкомнатная квартира-студия. Внутри квартиры сделан современный ремонт. Здесь есть: посудомоечная машина, варочная панель, плита, электрочайник, микроволновка, холодильник, мультиварка, фен, духовой шкаф. Кроме того, жильцов ждет уютный двор и гарантированное парковочное место для автомобиля.

Следует отметить, что жилье освободится с 1 декабря. Владельцы предпочитают арендаторов без маленьких детей и домашних животных. Им важны чистоплотность, честность и ответственное отношение.

Стоимость аренды: 12 000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде двухкомнатной квартиры-студии. Источник: OLX

Квартира на Набережной

На улице Набережной в Луцке сдается однокомнатная квартира. Жилье полностью меблировано и оборудовано всей необходимой бытовой техникой. Здесь есть: духовой шкаф, холодильник, стиральная машина и телевизор. Квартира оборудована индивидуальной системой газового отопления. Арендаторы будут рады молодой паре или работающей девушке.

Стоимость аренды: 12 500 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры на Набережной. Источник: OLX

Квартира в ЖК "Атлант"

Стильная и просторная квартира предлагается в аренду в новом жилом комплексе Луцка — "Атлант". Квартира имеет современный дизайнерский ремонт и разделение на кухню-студию и отдельную спальню. Мебель в ней выполнена из качественных материалов. Гостиная имеет большой и комфортный диван, а также шкафы и комоды для хранения одежды. Отдельно выделена спальня с кроватью.

Квартира оснащена всей необходимой бытовой техникой, включая холодильник, газовую варочную поверхность, духовку, микроволновку, электрочайник, утюг и стиральную машину. Есть также балкон с панорамными окнами, обеспечивающими отличный вид на город. Среди других преимуществ данного жилья: экономичное автономное отопление, подогрев полов, видеонаблюдение на территории дома, наличие парковочных мест, а также доступ к Wi-Fi и телевидению через Smart TV.

Расположение квартиры удобно – всего 7 минут до центра города. В пешей доступности находятся супермаркет, остановка общественного транспорта, кафе, аптека, парк и магазины.

Стоимость аренды: 15 000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры в ЖК "Атлант". Источник: OLX

Трехкомнатная квартира

В доме на улице Ветеранов в Луцке в долгосрочную аренду сдается уютная квартира. В помещении сделан современный авторский ремонт, а также установлена новая мебель. Квартира имеет три комнаты, включая кухню-студию и отдельную спальню. Ванная комната и туалет разделены. Отопление в квартире централизовано.

Квартира полностью меблирована, а также оборудована всей необходимой бытовой техникой, включая посудомоечную машину, плиту, холодильник, варочную панель и духовой шкаф. Предлагаются следующие развлечения: Wi-Fi, кабельное и цифровое телевидение, а также высокоскоростной интернет. Комплекс снабжен лифтом и системой сигнализации.

Жилой комплекс находится в удобном расположении, всего в 7 минутах от центра города. В шаговой доступности есть супермаркеты, торгово-развлекательные центры, медицинские учреждения, магазины, аптеки, школы, детские площадки, остановки общественного транспорта и парки. Комплекс окружен тихим и уютным двором.

Стоимость аренды указана в долларах: 500 долларов в месяц. Приблизительно 18 230 грн.

Скриншот объявления об аренде трехкомнатной квартиры-студии. Источник: OLX

Квартира в центре города

В центре Луцка сдается квартира с увлекательным панорамным видом на город. Это однокомнатная студия площадью 49 квадратных метров. В помещении проведен дизайнерский ремонт, создавая пространство с высокими потолками, которое подчеркивает чувство открытости. В квартире установлен теплый пол, также есть кондиционер и посудомоечная машина.

Жилье совершенно ново и готово для первого заселения. Квартира уже подготовлена к поселению и предусматривает аренду без домашних животных.

Стоимость аренды: 19 000 гривен в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры-студии в центре Луцка. Источник: OLX

Напомним, мы собрали самые лучшие варианты посуточной аренды загородных домов в Киевской области. А также рассказали, сколько за такое удовольствие придется заплатить. Кроме того, составили ТОП-10 самых дешевых домов для отдыха под Одессой на OLX. Также мы составили ТОП-5 самых дешевых квартир для аренды в Киеве и рассказали о 5 дешевых и стильных смарт-квартирах для аренды в Одессе , Львове , Днепре и Ивано-Франковске .