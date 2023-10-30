ТОП-5 дешевых и стильных квартир для аренды в Черновцах

Счастливая пара в новой квартире. Фото: niceguymoversorlando.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Похоже, рынок недвижимости на Украине практически восстановился до довоенного уровня. К примеру, в Киеве цены на аренду жилья вернулись к уровню 2021 года. В то же время в считающихся более безопасными западных регионах страны произошло резкое увеличение цен на аренду квартир, и, возможно, цены уже не снизятся до прежних уровней. Тем не менее, даже на западе страны можно найти комфортные квартиры без "советской" атмосферы и не выходя за пределы бюджета.

Новини.LIVE представляют ТОП 5 относительно дешевых и стильных квартир на OLX, которые можно снять в Черновцах.

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Квартира-студия от владельца

Самая дешевая квартира в нашем списке. Как говорится в объявлении, жилье сдает собственник. Квартира находится на втором этаже. Это аккуратная и чистая квартира-студия, оборудованная мебелью, кондиционером, бойлером, стиральной машиной и холодильником. В помещении был проведен косметический ремонт.

Стоимость аренды: 5,4 тыс. грн в месяц.

Скриншот объявления об аренде квартиры-студии от собственника. Источник: OLX

Квартира возле парка

Еще одна относительно недорогая квартира от владельца сдается в районе гостиницы "Черемош" и Жовтневого парка. В нем есть две комнаты и кухня-студия. Здесь также есть варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, холодильник и стиральная машина. Автор объявления добавляет, что неподалеку находится парк, торговые центры, базар, а также садики и школы.

Стоимость аренды указана в долларах: 300 долларов в месяц. Приблизительно 11 тыс. грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры возле парка. Источник: OLX

Трехкомнатная квартира

Этот вариант для желающих квартиру побольше. В Черновцах сдают перепланированную трехкомнатную квартиру с индивидуальным отоплением. Планировка помещения изменена на кухню-студию, а также две отдельные комнаты. В квартире есть мебель, встроенная техника, джакузи и кондиционер. Она оснащена индивидуальной системой отопления с двухконтурным газовым котлом. Как отмечается в объявлении, квартира будет доступна с 1 ноября.

Стоимость аренды указана в долларах: 400 долларов в месяц. Приблизительно 14,6 тыс грн.

Скриншот объявления об аренде 3-комнатной квартиры. Источник: OLX

Квартира с хорошим ремонтом

В доме по улице Ровенской сдается в аренду двухкомнатная квартира (кухня-студия плюс одна отдельная комната). Как отмечается в объявлении, в помещении проведен качественный ремонт. Кроме того, квартира оборудована мебелью и бытовой техникой, включая холодильник, газовую плиту, духовку, микроволновку, посудомоечную машину и стиральную машину.

В жилом комплексе есть охрана со шлагбаумом и видеокамерами, а также подземный паркинг. Окна квартиры выходят в просторный ухоженный двор с детской площадкой. Разрешено проживание с домашними животными при условии их хорошего воспитания.

Стоимость аренды указана в долларах: 400 долларов в месяц. Приблизительно 14,6 тыс грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры с хорошим ремонтом. Источник: OLX

Квартира в новом доме

Последняя в нашем списке квартира расположена в кирпичном доме, введенном в эксплуатацию в 2011 году. Общая площадь квартиры составляет 72 квадратных метра, включая просторную кухню-студию площадью 26,1 квадратных метра и комнату с гардеробной площадью 21,4 квадратных метра.

Как указано в объявлении, квартира имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, она расположена в привлекательном районе с хорошо развитой инфраструктурой. Во-вторых, в квартире большое жилое пространство. Кроме того, в ней установлен теплый пол, обеспечивающий дополнительный комфорт. Также жилье оснащено мебелью и бытовой техникой.

Внутри жилого комплекса, в котором находится квартира, действует система безопасности со шлагбаумом и видеокамерами. Внутренний двор комплекса ухоженный и чистый. К тому же из окон открывается вид на сады Опытной станции и панораму города.

Стоимость аренды указана в долларах: 450 долларов в месяц. Приблизительно 16,5 тыс грн.

Скриншот объявления об аренде квартиры в новом доме. Источник: OLX

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