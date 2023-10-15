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Ціни злетіли: як змінилась вартість на оренду житла в Європі

15 жовтня 2023 15:52
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Ціни злетіли: як змінилась вартість на оренду житла в Європі
Житло в Амстердамі. Фото: pixabay.com.
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За останні 13 років ціни на оренду житла в Європі зросли в середньому на 70%. Найбільше подорожчала нерухомість в Естонії, а суттєвого подорожчання житла не було тільки в Італії, Греції та на Кіпрі.

Про це пише РБК-Україна

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Як змінилися ціни на житло в Європі

Згідно з даними Євростату, вартість житла в Європі за останні 13 років зросла більш ніж удвічі. На першому місці — Естонія (+211%), другу сходинку зайняла Угорщина (+180%), а на третьому місці опинилася Литва (+152%). За ними слідують:

  • Латвія (+144%);
  • Чехія (+122%);
  • Люксембург та Австрія (обидві +120%).

Проте є й країни, де вартість на оренду житла майже не змінилась. За понад десять років квартири, навпаки, подешевшали у Греції, яка у 2010 році боролася з кризою (-14%), в Італії (-8%) і на Кіпрі (-3%).

Також найбільше падіння цін на оренду квартир зафіксували в таких країнах:

  • Німеччина (-9,9%);
  • Данія (-7,6%);
  • Швеція (-6,8%).

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