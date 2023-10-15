Цены взлетели: как изменилась стоимость аренды жилья в Европе
За последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Больше всего подорожала недвижимость в Эстонии, а существенного удорожания жилья не было только в Италии, Греции и на Кипре.
Об этом пишет РБК-Украина.
Как изменились цены на жилье в Европе
Согласно данным Евростата, стоимость жилья в Европе за последние 13 лет выросла более чем вдвое. На первом месте — Эстония (+211%), вторую строчку заняла Венгрия (+180%), а на третьем месте оказалась Литва (+152%). За ними следуют:
- Латвия (+144%);
- Чехия (+122%);
- Люксембург и Австрия (обе +120%).
Однако есть и страны, где стоимость аренды жилья почти не изменилась. За более чем десять лет квартиры, напротив, подешевели в Греции, которая в 2010 году боролась с кризисом (-14%), в Италии (-8%) и на Кипре (-3%).
Также наибольшее падение цен на аренду квартир зафиксировали в таких странах:
- Германия (-9,9%);
- Дания (-7,6%);
- Швеция (-6,8%).
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