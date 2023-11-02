Аренда квартир в Польше — сколько платят украинские беженцы и как горько ищут жилье

Риелтор показывает квартиру девушки. Фото: Facebook / Oakestate

Аренда квартир в странах Евросоюза, в частности для украинских беженцев, требует гораздо больше, чем финансовую состоятельность. Потенциальным арендаторам часто приходится искать жилье в течение длительного периода, а успех может зависеть от ряда факторов, включая написание "мотивационных писем" для владельцев и длинные очереди, чтобы посмотреть жилье.

Об этом сообщает Фокус.

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Сколько украинцев арендуют жилье в Польше

Отмечается, что согласно опросу Gremi Personal в октябре этого года, в Польше три четверти украинцев арендуют жилье на средства из собственного кармана, без помощи от государства.

По словам авторов исследования, увеличение числа арендующих жилье украинцев связано преимущественно с ограниченным уровнем социальных выплат в Польше, что заставляет мигрантов находить работу, но также позволяет им иметь отдельное жилье и надлежащие условия проживания. Однако даже имея деньги найти жилье не так просто, как кажется.

Как украинцы ищут квартиру для аренды

В городах, где есть перспектива трудоустройства, найти жилье почти невозможно — часто риелторы и владельцы не отвечают несколько дней, пока не повезет, что выберут вас среди десятка потенциальных жильцов и перезвонят. Украинцам сдавать жилье не хотят, ведь боятся, что либо обманут, либо не хватит денег на оплату.

В маленьких городах предложений нет, а среди того, что придется выбирать, может быть жилье почти без мебели или "убитое", за которое можно отдать, как уведомляет источник издания, 2500 злотых или 560 евро в месяц плюс 3800 злотых или 852 евро залога.

"Убитые" квартиры, которые тоже пользуются спросом. Фото: Фокус

Что стоит учитывать при аренде жилья в Польше

При аренде жилья следует быть очень внимательными, ведь владельцы часто берут залог, что равен стоимости минимум одного или даже полутора-двух месячных арендных платежей, но нередко эти средства не возвращают, когда арендатор уезжает.

Заключая договор на год, арендатор рискует потерять залог или уплатить штраф, если решит уехать раньше. В случае сотрудничества с агентством аренды жилья, арендатору могут взыскать дополнительную оплату, равную месячной арендной плате, бывает даже часто не указывают, кто конкретно отвечает за аренду — агентство или собственник, поэтому здесь нужно быть максимально внимательным.

Где дороже и дешевле квартиры в Польше

В Варшаве самые дорогие квартиры арендуются за 2000-3000 злотых или 450-675 евро за однокомнатную квартиру плюс коммунальные услуги, в зависимости от района и состояния жилья.

В Кракове и Катовице стоимость однокомнатных квартир начинается от 1600 злотых или 360 евро, а в Люблине, Лодзи и Вроцлаве — от 1300 злотых или 292 евро.

Напомним, что за последние 13 лет цены на аренду жилья в Европе выросли в среднем на 70%. Стало известно, где больше подорожала недвижимость, а также где не было существенного подорожания жилья.