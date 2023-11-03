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НБУ прогнозує ріст реальних зарплат українців на понад 6% у 2024 і 2025 роках

3 листопада 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ прогнозує ріст реальних зарплат у 2024 і 2025
Українські гривні в жіночих руках. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати українців у 2024–2025 роках зростатимуть темпами понад 6% на рік.

Такі прогнози оприлюднив Національний банк України в своєму жовтневому Інфляційному звіті.

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Яка ситуація з доходами населення в 2023 році

За оцінками Національного банку України, здійсненими на основі непрямих даних, фінансовий стан домогосподарств протягом 2023 року поступово поліпшується.

Ключовими у доходах населення другий рік поспіль залишаються бюджетні виплати: пенсії, соціальні допомоги, виплати військовим. 

Водночас в умовах нестачі кваліфікованих працівників поступово підвищують оплату праці й підприємства приватного сектору. 

Реальні доходи населення, за оцінкою НБУ, також відновили помірне зростання. Проте домогосподарства досі оцінюють свій фінансовий стан як складний.

Що буде з доходами в 2024 році

За оцінками НБУ, в 2024 році навіть в умовах збереження високих безпекових ризиків реальні доходи населення поступово зростатимуть завдяки відновленню економічної активності та збереженню м’якої фіскальної політики центробанку. 

У повоєнний час пожвавлення попиту на робочу силу визначатиме прискорення зростання зарплат насамперед у видах економічної діяльності, що найгостріше потребуватимуть кваліфікованої робочої сили. У зв’язку з потребою відновлення значних обсягів зруйнованих чи пошкоджених виробничих потужностей, інфраструктурних об’єктів та житла передусім зросте потреба в будівельних спеціальностях. 

Попит на спеціалістів в галузях, де виробничі потужності є значно пошкодженими та потребують тривалої відбудови, певний час буде зниженим. Відповідно, диспропорції на ринку праці зберігатимуться, що стримуватиме економічне зростання. 

На тлі зниження інфляції реальні заробітні плати в 2024–2025 роках зростатимуть темпами понад 6% на рік, прогнозують в Нацбанку.

Нагадаємо, на ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Це спостерігається як на сайтах з пошуку роботи, так і в Державній службі зайнятості.

Збільшення кількості пропозицій роботи відбувається починаючи з цьогорічної весни.

Зокрема, у вересні 2023 року у базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тис. вакансій (у липні — 83 тисячі). Зростання попиту роботодавців на працівників є наслідком поступового відновлення економічної активності, стверджують в Уряді.

Новини.LIVE писали також про те, що найбільшим попитом наразі користуються фахівців робітничих професій та сфери торгівлі.
 

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