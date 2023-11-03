НБУ прогнозирует рост реальных зарплат в 2024 и 2025

Украинские гривни в женских руках. Фото: УНИАН

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы украинцев в 2024-2025 годах будут расти темпами более чем на 6% в год.

Такие прогнозы обнародовал Национальный банк Украины в своем октябрьском Инфляционном отчете.

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Какова ситуация с доходами населения в 2023 году

По оценкам Национального банка Украины, осуществленным на основе косвенных данных, финансовое состояние домохозяйств в течение 2023 постепенно улучшается.

Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным.

В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора.

Реальные доходы населения, по оценке НБУ, также восстановили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное.

Что будет с доходами в 2024 году

По оценкам НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики центробанка.

В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в видах экономической деятельности, которые будут остро нуждаться в квалифицированной рабочей силе. В связи с необходимостью восстановления значительных объемов разрушенных или поврежденных производственных мощностей, инфраструктурных объектов и жилья, прежде всего, возрастет потребность в строительных специальностях.

Спрос на специалистов в отраслях, где производственные мощности значительно повреждены и требуют длительного восстановления, определенное время будет снижено. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что будет сдерживать экономический рост.

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024-2025 годах будут расти темпами более чем на 6% в год, прогнозируют в Нацбанке.

Напомним, на рынке труда Украины происходит постепенный рост количества вакансий. Это наблюдается как на сайтах поиска работы, так и в Государственной службе занятости.

Увеличение количества предложений работы происходит начиная с весны этого года.

В частности, в сентябре 2023 года в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тыс. вакансий (в июле — 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников является следствием постепенного возобновления экономической активности, утверждают в правительстве.

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