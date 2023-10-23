За що можуть позбавити соцвиплат українських біженців

Єдина європейська валюта. Фото: economic.karpat.in.ua

Українських біженців за кордоном можуть позбавити соціальних виплат і навіть змусити повернути отримані гроші.

Про це попереджає партнер консалтингової агенції SKS Steuerberatung з Німеччини Дмитро Сонкін в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Дмитро Сонкін. Фото: facebook.com/dmytro.sonkin

За що можуть позбавити виплат

Якщо контролюючі органи країни перебування біженця дізнаються про можливу наявність у нього банківських рахунків або істотних доходів, запитають у людини відповідну інформацію, але отримають відмову в її наданні, тоді вони мають право зупинити платежі та вимагати повернути отримані соціальні виплати.

"Щоб не повертати раніше отримані суми допомоги, українець має довести, що не мав інших доходів. Або, наприклад, надати витяги з банківських рахунків", — рекомендує юрист.

Якщо вартість майнових цінностей у володінні людини — грошей на рахунках, вартість акцій, облігацій, автомобілів, квартир тощо — не перевищує певної суми, людина має право отримувати соціальні виплати. Те саме стосується сум поточних доходів.

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У Німеччині, наприклад, умови отримання соціальних виплат у перший рік перебування в країні та наступні роки відрізняються. У перший рік перебування в країні сім'я біженців має право отримувати соціальні виплати, якщо вартість майна сім'ї не перевищує 40 тисяч євро на першу особу та по 15 тисяч євро на кожного наступного. У разі сім'ї із трьох осіб (наприклад, мами та двох дітей) така сума становитиме, відповідно, 70 тисяч євро.

Починаючи з другого року перебування українських біженців за кордоном, вартість майнових цінностей із розрахунку на кожного українця в сім'ї не повинна перевищувати 15 тисяч євро. Тобто вартість майна на сім'ю із трьох осіб (які перебувають за кордоном України) не повинна перевищувати 45 тисяч євро.

Інформація щодо вартості майна запитуватиметься в державних органах України.

"Я не виключаю, що така інформація буде надана українською стороною. Є інсайдерська інформація про те, що німецька сторона домовляється з українською про необхідність розкриття інформації, зокрема щодо нерухомого майна. Можливо, це вже відбувається, просто ми про це поки що не знаємо", — попереджає співрозмовник Новини.LIVE.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, хто з українських біженців у Польщі може втратити соціальні виплати.

Також повідомляли, що Німеччина вдвічі скоротить витрати на біженців у 2024-му році. У Німеччині також пропонують скоротити пільги для майбутніх українських біженців.

А тим часом тисячі українських біженців, які перебувають у Великій Британії, можуть залишитися бездомними. Це станеться, якщо міністри продовжать плани щодо припинення фінансування схеми, створеної для надання їм допомоги.

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Про те, як українських біженців позбавлятимуть соцвиплат, читайте в інтерв'ю партнера консалтингової агенції SKS Steuerberatung Дмитра Сонкіна для Новини.LIVE.