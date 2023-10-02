Допомога біженцям у Німеччині — як скоротять виплати українцям у 2024-му

Купюри євровалюти. Фото: Pixels

У Німеччині влада планує з 2024 року скоротити фінансову підтримку біженців. Йдеться про кошти, які передбачені на прийом та інтеграцію іноземців.

Про це інформує агенція Reuters.

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Згортання допомоги для біженців у Німеччині

Як зазначають у Федеральному відомстві у справах міграції й біженців, понад один мільйон українських громадян отримали притулок у Німеччині з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

При цьому у 2022-му число біженців з інших країн збільшилось на близько 50% проти показника 2019 року.

Війна в Україні та потік біженців призвели до чималих витрат цієї країни. Попередньо — їх оцінюють у 28 млрд євро. Зокрема, із цієї суми близько 15 млрд євро спрямували у муніципалітети.

Через дефіцит бюджетних коштів у 20 млрд євро на наступний рік та факт, що українці мають доступ до національної системи соціального забезпечення, уряд має намір зменшити цільове фінансування для іноземців у землях. Суму уріжуть у зв'язку з необхідністю економії бюджетних коштів та через погіршення фінансової ситуації в країні.

Як зменшиться фінансування українців у Німеччині

Обсяг фінансової допомоги для земель, яку спрямовують на розв’язання проблем біженців, скоротять удвічі. Так, якщо цьогоріч виділили 3,75 млрд євро на відповідні цілі, то на наступний рік сума буде на рівні 1,7 млрд євро.

Це ставить під загрозу ймовірність надання належної допомоги біженцям, а також може негативно вплинути на інтеграцію українців.

У Міністерстві фінансів Німеччини зазначили, що зустріч між урядом та представниками земель щодо фіндопомоги біженців завершилася безрезультатно.

"Ми знову наголошуємо, що штати повинні забезпечити свої муніципалітети необхідними фінансовими ресурсами", — сказали у відомстві.

Більше про допомогу біженцям

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.