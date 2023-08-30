Українським біженцям у Німеччині збільшать виплати: скільки отримуватимуть

Жінка тримає в руках євро. Фото: freepik.com

У Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, зокрема й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.

Про це повідомляє tagesschau.de.

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Виплати для українців у Німеччині

2023 року в Німеччині розпочато виплати Bürgergeld (громадянський дохід) — допомогу з безробіття. Ця підтримка надається особам з доходом нижче прожиткового мінімуму і які не мають роботи. Понад 5,5 млн людей отримують Bürgergeld в Німеччині, зокрема й українські біженці.

Зокрема, суми виплат із початком 2024 року становитимуть:

батьки-одинаки або самотні дорослі — 563 євро (зараз 502 євро);

діти до 6 років — 357 євро (зараз 318 євро);

діти віком 7-14 років — 390 євро (зараз 348 євро);

діти 15-18 років — 471 євро (зараз 420 євро).

Також коли нараховують кошти, то беруть до уваги витрати на житло, доходи та активи вище певної позначки.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб

Нагадаємо, що в Україні на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чекають посилені перевірки. Фахівці Національної соціальної сервісної служби можуть здійснювати моніторинг фактичного місця переселенців, які отримують допомогу на проживання.

Також ми повідомляли, що з серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратили право на державну допомогу, однак, залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.