Украинским беженцам в Германии увеличат выплаты: сколько будут получать

Женщина держит в руках евро. Фото: freepik.com

В Германии с началом 2024 года повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев из Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.

Об этом сообщает tagesschau.de.

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Выплаты для украинцев в Германии

В 2023 году в Германии начали выплаты Bürgergeld (гражданский доход) — пособие по безработице. Эта поддержка предоставляется лицам с доходом ниже прожиточного минимума и не имеющим работы. Более 5,5 млн человек получают Bürgergeld в Германии, в том числе и украинские беженцы.

В частности, суммы выплат с началом 2024 года составят:

родители-одиночки или одинокие взрослые — 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет — 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте 7-14 лет — 390 евро (сейчас 348 евро);

дети 15-18 лет — 471 евро (сейчас 420 евро).

Также когда начисляют средства, то учитывают расходы на жилье, доходы и активы выше определенной отметки.

Выплаты для внутренне перемещенных лиц

Напомним, что в Украине внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ожидают усиленные проверки. Специалисты Национальной социальной сервисной службы могут осуществлять мониторинг фактического места переселенцев, получающих пособие на жительство.

Также мы сообщали, что с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.