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Германия урежет расходы на беженцев в 2024-м: как это повлияет на выплаты украинцам

2 октября 2023 22:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь беженцам в Германии — как сократят выплаты украинцам в 2024-м
Купюры евровалюты. Фото: Pixels
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Германии власти планируют с 2024 года сократить финансовую поддержку беженцев. Речь идет о средствах, предусмотренных на прием и интеграцию иностранцев.

Об этом информирует агентство Reuters.

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Свертывание помощи для беженцев в Германии

Как отмечают в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев, более миллиона украинских граждан получили убежище в Германии с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

При этом в 2022 число беженцев из других стран увеличилось на около 50% против показателя 2019 года.

Война в Украине и поток беженцев привели к немалым затратам этой страны. Предварительно — их оценивают в 28 млрд евро. В частности, из этой суммы около 15 млрд евро направились в муниципалитеты.

Из-за дефицита бюджетных средств в 20 млрд евро на следующий год и факта, что украинцы имеют доступ к национальной системе социального обеспечения, правительство намерено уменьшить целевое финансирование для иностранцев в землях. Сумму урежут в связи с необходимостью экономии бюджетных средств и из-за ухудшения финансовой ситуации в стране.

Как уменьшится финансирование украинцев в Германии

Объем финансовой помощи для земель, который направляется на решение проблем беженцев, сократят вдвое. Так, если в текущем году выделили 3,75 млрд евро на соответствующие цели, то на следующий год сумма будет на уровне 1,7 млрд евро.

Это ставит под угрозу возможность оказания надлежащей помощи беженцам, а также может негативно повлиять на интеграцию украинцев.

В Министерстве финансов Германии отметили, что встреча между правительством и представителями земель по финпомощи беженцев завершилась безрезультатно.

"Мы снова подчеркиваем, что штаты должны обеспечить свои муниципалитеты необходимыми финансовыми ресурсами", — сказали в ведомстве.

Больше о помощи беженцам

Напомним, дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

Летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.

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