За что могут лишить соцвыплат украинских беженцев

Единая европейская валюта. Фото: economic.karpat.in.ua

Украинских беженцев за границей могут лишить социальных выплат и даже вынудить вернуть полученные деньги.

Об этом предупреждает партнер консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрий Сонкин в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Дмитрий Сонкин. Фото: facebook.com/dmytro.sonkin

За что могут лишить выплат

Если контролирующие органы страны пребывания беженца узнают о возможном наличии у него банковских счетов или существенных доходов, запросят у человека соответствующую информацию, но получат отказ в ее предоставлении, тогда они вправе остановить платежи и потребовать возвращения полученных социальных выплат.

"Чтобы не возвращать ранее полученные суммы помощи, украинец должен доказать, что не имел других доходов. Или, например, предоставить выписки с банковских счетов", — рекомендует юрист.

Если стоимость имущественных ценностей во владении человека — денег на счетах, стоимость акций, облигаций, автомобилей, квартир и т.п. — не превышает определенной суммы, то человек имеет право получать социальные выплаты. То же касается сумм текущих доходов.

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В Германии, например, условия получения социальных выплат в первый год пребывания в стране и в последующие годы отличаются. В первый год пребывания в стране семья беженцев имеет право получать социальные выплаты, если стоимость имущества семьи не превышает 40 тысяч евро на первого человека и по 15 тысяч евро на каждого последующего. В случае семьи из трех человек (например, мамы и двоих детей) такая сумма будет составлять, соответственно, 70 тысяч евро.

Начиная со второго года пребывания украинских беженцев за границей стоимость имущественных ценностей в расчете на каждого украинца в семье не должна превышать 15 тысяч евро. То есть стоимость имущества на семью из трех человек (находящихся за границей Украины) не должна превышать 45 тысяч евро.

Информация о стоимости имущества будет запрашиваться у государственных органов Украины.

"Я не исключаю, что такая информация будет предоставлена украинской стороной. Есть инсайдерская информация о том, что немецкая сторона договаривается с украинской о необходимости раскрытия информации, в частности, относительно недвижимого имущества. Возможно, это уже происходит, просто мы об этом пока не знаем", – предупреждает собеседник Новини.LIVE.

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Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, кто из украинских беженцев в Польше может потерять социальные выплаты.

Также сообщалось, что Германия вдвое сократит расходы на беженцев в 2024 году. В Германии предлагают также сократить льготы для будущих украинских беженцев.

Тем временем тысячи украинских беженцев, которые находятся в Великобритании, могут остаться бездомными.

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О том, как украинских беженцев будут лишать соцвыплат, читайте в интервью партнера консалтингового агентства SKS Steuerberatung Дмитрия Сонкина для Новини.LIVE.