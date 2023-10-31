Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Яким чином військовий може написати заповіт на фронті, — відповідь Мінюсту arrow

Яким чином військовий може написати заповіт на фронті, — відповідь Мінюсту

31 жовтня 2023 19:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Яким чином військовий може написати заповіт на фронті, — відповідь Мінюсту
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗС України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Військовий може скласти заповіт на фронті у будь-якій довільній формі і він буде вважатися дійним. В Мінюсті зазначили, що головною ознакою такого заповіту є помітна воля людини.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.

Читайте також:

Як військовому написати заповіт

За словами Кирила Міненка, якщо заповіт буде написаний в будь-якій довільній формі, він буде дійний: головне, щоб там прослідковувалась воля людини.

У військових частинах командири знають форму написання заповіту. Крім того, завжди є юристи, які допомагають, в будь-якій частині, і знають як це зробити. 

"Військові зможуть написати заповіт навіть, якщо він буде написаний в будь-якій довільній формі, він буде в будь-якому випадку дійсний", — зазначив Кирило Міненко.

Він також додав, що головним чинником є ознаки волі людини в заповіті. Якщо раптом будуть пропущені якісь юридичні особливості, то вони не будуть впливати на дійсність документа.

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам, які отримали повістку та не з'явилися до ТЦК та СП, будуть давати штрафи. Спершу штраф становитиме 1 700-3 400 гривень, а при ігноруванні другої повістки протягом року, сума штрафу може складати 100 тисяч гривень.

Також ми писали раніше, що в українському уряді додатково виділили 1,5 млрд гривень для тергромад Луганської й інших постраждалих областей. Розподіл додаткової дотації за III квартал 2023 року було затверджено під час засідання Кабміну 27 жовтня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Актуальне по темі