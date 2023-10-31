Яким чином військовий може написати заповіт на фронті, — відповідь Мінюсту

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗС України

Військовий може скласти заповіт на фронті у будь-якій довільній формі і він буде вважатися дійним. В Мінюсті зазначили, що головною ознакою такого заповіту є помітна воля людини.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.

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За словами Кирила Міненка, якщо заповіт буде написаний в будь-якій довільній формі, він буде дійний: головне, щоб там прослідковувалась воля людини.

У військових частинах командири знають форму написання заповіту. Крім того, завжди є юристи, які допомагають, в будь-якій частині, і знають як це зробити.

"Військові зможуть написати заповіт навіть, якщо він буде написаний в будь-якій довільній формі, він буде в будь-якому випадку дійсний", — зазначив Кирило Міненко.

Він також додав, що головним чинником є ознаки волі людини в заповіті. Якщо раптом будуть пропущені якісь юридичні особливості, то вони не будуть впливати на дійсність документа.

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам, які отримали повістку та не з'явилися до ТЦК та СП, будуть давати штрафи. Спершу штраф становитиме 1 700-3 400 гривень, а при ігноруванні другої повістки протягом року, сума штрафу може складати 100 тисяч гривень.

Також ми писали раніше, що в українському уряді додатково виділили 1,5 млрд гривень для тергромад Луганської й інших постраждалих областей. Розподіл додаткової дотації за III квартал 2023 року було затверджено під час засідання Кабміну 27 жовтня.