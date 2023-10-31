В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Чоловіку дають повістку. Фото: google

Військовозобов'язаним чоловікам, які отримали повістку та з'явилися до ТЦК та СП, будуть давати штрафи. Спершу штраф становитиме 1700-3400 гривень, а при ігноруванні другої повістки протягом року, сума штрафу може складати 100 тисяч гривень.

Про це пишуть "Економічні новини".

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Як відомо, військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку та не прийшли за викликом в ТЦК, повинні сплатити штраф у розмірі 1700-3400. Якщо ж чоловіки проігнорували другу повістку, тоді штраф зросте вже до 100 тисяч. А у випадку, коли призовник не з'явився до військомату більше, ніж три рази, то на чоловіка буде відкрита кримінальна відповідальність через ухилення від мобілізації. Під час воєнного стану час такі дії караються до трьох років позбавлення волі.

Також в Україні можуть виписати штраф чоловіку, якщо він відмовився прийти та уточнити дані. Наприклад, чоловік уже стояв на військовому обліку понад рік, але його не призвали, то йому можуть вручити повістку для уточнення даних. У разі її ігнорування чоловіку можуть виписати штраф від 3400 до 5100 гривень. Штраф потрібно буде сплатити протягом 15 днів із дня вручення копії постанови.

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