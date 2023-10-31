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В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

31 октября 2023 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате
Мужчине дают повестку. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военнообязанным мужчинам, которые получили повестку и не явились в ТЦК и СП, будут давать штрафы. Сначала штраф будет составлять 1700-3400 гривен, а при игнорировании второй повестки в течение года сумма штрафа может составлять 100 тысяч гривен.

Об этом пишут "Економічні новини".

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Штрафы для мужчин, которые не явились в военкомат

Как известно, военнообязанные, нарушившие правила военного учета и не пришедшие по вызову в ТЦК, должны заплатить штраф в размере 1700-3400. Если мужчины проигнорировали вторую повестку, тогда штраф вырастет уже до 100 тысяч. А в случае, когда призывник не явился в военкомат больше, чем три раза, то на мужчину будет открыта уголовная ответственность из-за уклонения от мобилизации. Во время военного положения такие действия наказываются до трех лет лишения свободы.

Также в Украине может быть выписан штраф мужчине, если он отказался прийти и уточнить данные. Например, мужчина уже стоял на военном учете более года, но его не призвали, ему могут вручить повестку для уточнения данных. В случае его игнорирования мужчине могут выписать штраф от 3400 до 5100 гривен. Штраф нужно будет оплатить в течение 15 дней со дня вручения копии постановления.

Напомним, мы писали, кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также мы рассказывали, имеют ли право мобилизовать в ВСУ опекуна лица с инвалидностью.

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