В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Мужчине дают повестку. Фото: google

Военнообязанным мужчинам, которые получили повестку и не явились в ТЦК и СП, будут давать штрафы. Сначала штраф будет составлять 1700-3400 гривен, а при игнорировании второй повестки в течение года сумма штрафа может составлять 100 тысяч гривен.

Об этом пишут "Економічні новини".

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Как известно, военнообязанные, нарушившие правила военного учета и не пришедшие по вызову в ТЦК, должны заплатить штраф в размере 1700-3400. Если мужчины проигнорировали вторую повестку, тогда штраф вырастет уже до 100 тысяч. А в случае, когда призывник не явился в военкомат больше, чем три раза, то на мужчину будет открыта уголовная ответственность из-за уклонения от мобилизации. Во время военного положения такие действия наказываются до трех лет лишения свободы.

Также в Украине может быть выписан штраф мужчине, если он отказался прийти и уточнить данные. Например, мужчина уже стоял на военном учете более года, но его не призвали, ему могут вручить повестку для уточнения данных. В случае его игнорирования мужчине могут выписать штраф от 3400 до 5100 гривен. Штраф нужно будет оплатить в течение 15 дней со дня вручения копии постановления.

Напомним, мы писали, кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам.

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