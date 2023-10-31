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Как военный может написать завещание на фронте, — ответ Минюста

31 октября 2023 19:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Как военный может написать завещание на фронте, — ответ Минюста
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ЗС Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Военный может составить завещание на фронте в любой произвольной форме, и он будет считаться действительным. В Минюсте отметили, что главным признаком такого завещания есть заметная воля человека.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона руководитель Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко.

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Как военному написать завещание

По словам Кирилла Миненко, если завещание будет написано в любой произвольной форме, оно будет действительным: главное, чтобы там прослеживалась воля человека.

В воинских частях командиры знают форму написания завещания. Кроме того, всегда есть юристы, которые помогают в любой части и знают как это сделать.

"Военные смогут написать завещание даже если оно будет написано в любой произвольной форме, оно будет в любом случае действительным", — отметил Кирилл Миненко.

Он также добавил, что главным фактором являются признаки свободы человека в завещании. Если вдруг будут упущены какие-то юридические особенности, то они не будут влиять на действительность документа.

Напомним, военнообязанным мужчинам, получившим повестку и не явившимся в ТЦК и СП, будут давать штрафы. Сначала штраф составит 1700-3400 гривен, а при игнорировании второй повестки в течение года, сумма штрафа может составлять 100 тысяч гривен.

Также мы писали ранее, что в украинском правительстве дополнительно было выделено 1,5 млрд гривен для теробщин Луганской и других пострадавших областей. Распределение дополнительной дотации за III квартал 2023 г. было утверждено во время заседания Кабмина 27 октября.

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