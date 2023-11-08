Грошова допомога військовим у разі звільнення у 2023 році — що важливо знати

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Юристи розповіли, на яку грошову допомогу можуть розраховувати українські військовослужбовці у разі демобілізації у 2023 році. У випадку звільнення держава гарантує шість основних виплат.

Про це розповів адвокат Владислав Кормушин в Instagram.

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Грошова допомога для військових

За словами юриста, цього року військові, звільняючись, за законом мають право на соцзахист, різноманітні виплати та компенсації. Серед них:

грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;

одноразова грошова допомога;

одноразова грошова допомога мобілізованим;

грошова компенсація за невикористану відпустку;

грошова допомога на оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Зокрема, грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно, виплачують всім військовим, які звільняються з військової служби, за винятком строковиків й курсантів.

Компенсація за неотримане майно

Для того, щоб одержати таку компенсацію, потрібно одержати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою, затвердженою урядовою постановою №178 (від 16.03.2016 року). Довідку видає речова служба військової частини. Після чого треба написати рапорт про грошову компенсацію за неотримане майно, додавши оригінал довідки про його сумарну вартість.

Підстава для виплати — наказ командира частини, який має бути видано за результатом розгляду рапорту і де вказано суму грошової компенсації.

Грошове забезпечення

Військові після звільнення також мають право на 50% суми місячного грошового забезпечення за календарний рік служби. Виплати нараховують всім військовослужбовцям, крім строковиків, які звільнились зі служби через стан здоров’я.

Виплата надається військовим у разі наявності вислуги 10 календарних років та вище, якщо звільнились за віком через скорочення штабів чи проведення організаційних заходів, систематичне невиконання умов контракту командуванням, через настання особливого періоду та небажання продовжувати службу військовослужбовцями, курсантами, які до зарахування до військового вузу не мали військових звань, і військовим-строковикам, звільненим зі служби.

Одноразова грошова допомога

Зокрема, військовим, призваних на службу під час мобілізації та звільнених зі служби, нараховують одноразову грошову допомогу в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за повний календарний місяць служби, проте не менше 25% розміру місячного грошового забезпечення.

Допомогу виплачують з розрахунку місячного грошового забезпечення, не враховуючи додаткові винагороди, за повні місяці служби.

Підстава для виплати — наказ командира частини про виключення зі списків особового складу військової частини, де має бути вказано вислугу років, з розрахунку якої і буде виплачено допомогу.

Компенсація за невикористану відпустку

Компенсацію виплачують військовим за всі невикористані дні основної щорічної відпустки, а також додаткової відпустки за попередні роки, незалежно від причини звільнення.

Її розраховують, виходячи з посадового окладу, окладу за військовими званням, враховуючи надбавки за вислугу років, щомісячні додаткові суми доплат з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовий отримав за останньою займаною посадою.

Для цього треба звернутися з відповідним рапортом, де обов’язково необхідно зазначити норму закону, що передбачає відповідну компенсацію.

У разі відмови у наданні грошової компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, можна звертатися з адміністративним позовом в суд.

Військовим, звільненим зі служби, які мали право на допомогу для оздоровлення, та не одержали її упродовж року, виплату здійснюють на підставі наказу командира військової частини про виключення військового зі списків особового складу з оголошенням про грошову виплату.

Суму визначають з посадового окладу, окладу за військовим званням, з доплати за вислугу років, а також щомісячних додаткових сум доплат, додав юрист.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові у разі поранення під час служби мають право на фінансову допомогу. Розмір одноразових виплат залежить від ступеня отриманої травми.

Також ми писали, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які мають бути доплати.