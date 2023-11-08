Денежная помощь военным в случае увольнения в 2023 году — что важно знать

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Юристы рассказали, на какую денежную помощь могут рассчитывать украинские военнослужащие в случае демобилизации в 2023 году. В случае увольнения государство гарантирует шесть основных выплат.

Об этом рассказал адвокат Владислав Кормушин в Instagram.

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Денежная помощь для военных

По словам юриста, в этом году военные, увольняясь, по закону имеют право на соцзащиту, всевозможные выплаты и компенсации. Среди них:

денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

денежное пособие на оздоровление;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

В частности, денежную компенсацию стоимости за неполученное вещное имущество выплачивают всем освобождаемым с военной службы военным, за исключением срочников и курсантов.

Компенсация за неполученное имущество

Для того чтобы получить такую компенсацию, нужна справка о стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной правительственным постановлением №178 (от 16.03.2016 года). Справку выдает вещевая служба воинской части. После чего следует написать рапорт о денежной компенсации за неполученное имущество, добавив оригинал справки о его суммарной стоимости.

Основание для выплаты — приказ командира части, который должен быть издан по результату рассмотрения рапорта и где указана сумма денежной компенсации.

Денежное довольствие

Военные после увольнения также имеют право на 50% от суммы месячного денежного довольствия за календарный год службы. Выплаты начисляются всем военнослужащим, кроме срочников, которые уволились со службы из-за состояния здоровья.

Выплата предоставляется военным в случае наличия выслуги 10 календарных лет и выше, если уволились по возрасту из-за сокращения штабов или проведения организационных мероприятий, систематического невыполнения условий контракта командованием, из-за наступления особого периода и нежелания продолжать службу военнослужащими, курсантами, которые до зачисления в военный вуз не имели воинских званий, и военным-срочникам, уволенным со службы.

Одноразовая денежная помощь

В частности, военным, призванным на службу во время мобилизации и уволенным со службы, начисляют одноразовую денежную помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за полный календарный месяц службы, однако не менее 25% размера месячного денежного довольствия.

Помощь выплачивают из расчета месячного денежного довольствия, не учитывая дополнительные вознаграждения, за полные месяцы службы.

Основание для выплаты — приказ командира части об исключении из списков личного состава воинской части, где должна быть указана выслуга лет, из расчета которой и будет выплачена помощь.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсацию выплачивают военным за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска за предыдущие годы, независимо от причины увольнения.

Ее рассчитывают, исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, учитывая надбавки за выслугу лет, ежемесячные дополнительные суммы доплат с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военный получал по последней занимаемой должности.

Для этого следует обратиться с соответствующим рапортом, где обязательно необходимо указать норму закона, предусматривающую соответствующую компенсацию.

В случае отказа в предоставлении денежной компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска можно обращаться с административным иском в суд.

Военным, уволенным со службы, которые имели право на помощь для оздоровления, и не получили ее в течение года, выплату осуществляют на основании приказа командира воинской части об исключении военного из списков личного состава с объявлением о денежной выплате.

Сумму определяют с должностного оклада, оклада по воинскому званию, доплаты за выслугу лет, а также ежемесячных дополнительных сумм доплат, добавил юрист.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные в случае ранения во время службы имеют право на финансовую помощь. Размер единовременных выплат зависит от степени полученной травмы.

Также мы писали, что украинские военные получают основные выплаты и дополнительные вознаграждения от 30 000 до 100 000 гривен, что зависит от разных факторов. Стало известно, какие должны быть доплаты.