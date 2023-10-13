Додаткові виплати військовим: скільки можна отримати в разі поранення

Українські військовослужбовці на Хрещатику. Фото: apostrophe.ua

Українські військові у разі поранення під час служби мають право на фінансову допомогу. Розмір одноразових виплат залежить від ступеня отриманої травми.

Про це повідомив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району Києва Сергій Рунчев під час брифінгу в Military Media Center.

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Скільки можуть отримати військові у разі поранення під час служби

Зазначається, що згідно з постановою Кабміну, військові можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу в разі:

встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби;

встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

У таких ситуаціях розмір одноразової грошової допомоги визначається залежно від групи інвалідності і становить:

від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму — при проходженні військової служби;

— при проходженні військової служби; від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов’язку.

Зазначимо, що станом на жовтень 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684 грн.

Нагадаємо, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників у жовтні 2023 року.