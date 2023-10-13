Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Додаткові виплати військовим: скільки можна отримати в разі поранення arrow

Додаткові виплати військовим: скільки можна отримати в разі поранення

13 жовтня 2023 01:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Додаткові виплати військовим: скільки можна отримати в разі поранення
Українські військовослужбовці на Хрещатику. Фото: apostrophe.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські військові у разі поранення під час служби мають право на фінансову допомогу. Розмір одноразових виплат залежить від ступеня отриманої травми.

Про це повідомив представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району Києва Сергій Рунчев під час брифінгу в Military Media Center.

Читайте також:

Скільки можуть отримати військові у разі поранення під час служби

Зазначається, що згідно з постановою Кабміну, військові можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу в разі:

  • встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконанні обов’язків військової служби;
  • встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

У таких ситуаціях розмір одноразової грошової допомоги визначається залежно від групи інвалідності і становить:

  • від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму — при проходженні військової служби;
  • від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму — у разі виконання військового обов’язку.

Зазначимо, що станом на жовтень 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684 грн.

Нагадаємо, що українські військові отримують основні виплати та додаткові винагороди від 30 000 до 100 000 гривень, що залежить від різних факторів. Стало відомо, які доплати чекають на захисників у жовтні 2023 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз